TPHCM sau 51 năm: Vươn mình thành siêu đô thị hiện đại

Trải qua 51 năm kể từ ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), TPHCM đã khẳng định vị thế là đầu mối giao lưu, hội nhập quốc tế và là đầu tàu kinh tế trọng điểm của khu vực phía Nam cũng như cả nước. Thành phố không chỉ lưu giữ những di tích lịch sử mang ký ức xưa cũ mà còn vươn mình với những công trình, biểu tượng mới, tạo nên dấu ấn đặc trưng của một đô thị năng động (Ảnh: Nam Anh).

Dòng sông Sài Gòn uốn lượn qua lòng thành phố, trở thành trục cảnh quan và phát triển xuyên suốt lịch sử. Hai bên bờ sông, các khu đô thị mới, cao ốc văn phòng và công trình hiện đại liên tục mọc lên, vẽ nên bức tranh đô thị sôi động, phản ánh sự chuyển mình mạnh mẽ của TPHCM sau hơn nửa thế kỷ thống nhất đất nước. Dòng sông không chỉ mang giá trị cảnh quan mà còn đóng vai trò quan trọng trong giao thương, kết nối và định hình không gian phát triển của thành phố trong thời kỳ hội nhập (Ảnh: Nam Anh).

TPHCM đang được định hướng phát triển thành một đô thị thông minh, thành phố dịch vụ, công nghiệp theo hướng hiện đại. Song song đó, thành phố vẫn nỗ lực bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa lâu đời, giữ gìn nét cổ kính, bình yên vốn có. Trụ sở UBND TPHCM (phường Sài Gòn) với kiến trúc Pháp cổ đặc trưng vẫn uy nghi giữa trung tâm đô thị hiện đại, là biểu tượng lịch sử chứng kiến những bước chuyển mình quan trọng của thành phố. Sự hài hòa giữa nét cổ kính và không gian đô thị hiện đại xung quanh thể hiện rõ bản sắc riêng của TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Ngay trước trụ sở UBND TPHCM, tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh nổi bật trong không gian quảng trường rộng lớn, là điểm đến quen thuộc của người dân và du khách, nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng. Hình ảnh Bác Hồ trở thành biểu tượng tinh thần, nhắc nhớ về chặng đường đấu tranh giành độc lập và định hướng phát triển bền vững của TPHCM hôm nay (Ảnh: Nam Anh).

Tòa nhà Bitexco, được đưa vào sử dụng từ cuối tháng 10/2010, từng là tòa nhà cao nhất Việt Nam, tọa lạc ngay trung tâm phường Sài Gòn. Phía xa xa là cầu Ba Son và tòa nhà cao nhất Việt Nam Landmark 81, những biểu tượng thể hiện khát khao vươn tầm khu vực và quốc tế của TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Khu đô thị Thủ Thiêm đang dần hình thành như một trung tâm tài chính, thương mại mới của TPHCM. Với quy hoạch hiện đại, đồng bộ và tầm nhìn dài hạn, khu vực này được kỳ vọng sẽ trở thành "trung tâm thứ 2" của TPHCM, thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước. Những công trình đang xây dựng từng ngày cho thấy tốc độ phát triển nhanh chóng và định hướng mở rộng không gian đô thị về phía Đông (Ảnh: Nam Anh).

Hơn 30 năm xây dựng và phát triển, khu đô thị Phú Mỹ Hưng đã trở thành khu đô thị hiện đại ở khu Nam TPHCM. Các công trình kiến trúc, không gian xanh tại đây đã góp phần thay đổi đáng kể diện mạo đô thị TPHCM sau 51 năm đổi mới (Ảnh: Nam Anh).

Ở phía Đông TPHCM, hàng loạt khu đô thị sang trọng "mọc lên" những năm gần đây càng tô điểm thêm cho diện mạo toàn thành phố. Các đô thị này phản ánh xu hướng phát triển đô thị thông minh, bền vững, góp phần giãn dân khu trung tâm và hình thành các cực tăng trưởng mới ở phía Đông TPHCM (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Cảng Cát Lái (phường Cát Lái) nằm trên sông Đồng Nai là một trong những cảng trọng điểm của hệ thống cảng khu vực TPHCM. Cảng Cát Lái hiện là cảng container quốc tế lớn, hiện đại nhất Việt Nam, lọt Top 25 cảng hàng đầu thế giới với thị phần container xuất nhập khẩu chiếm trên 90% khu vực phía Nam và gần 50% thị phần của cả nước (Ảnh: Nam Anh).

Hầm Thủ Thiêm là công trình hạ tầng mang tính biểu tượng, kết nối trung tâm thành phố với khu đô thị mới Thủ Thiêm qua sông Sài Gòn. Việc đưa vào sử dụng hầm vượt sông đã mở ra không gian phát triển mới, giảm áp lực giao thông và thúc đẩy quá trình đô thị hóa khu vực phía Đông. Đường hầm có 6 làn xe ô tô, được dìm dưới lòng sông Sài Gòn (có ngầm đáy sông). Công trình được khánh thành vào tháng 11/2011 và được đánh giá là hầm vượt sông hiện đại nhất Đông Nam Á (Ảnh: Bảo Quyên - Nam Anh).

Đại lộ Võ Văn Kiệt dài 24km là tuyến giao thông huyết mạch Đông - Tây, chạy dọc kênh Tàu Hủ và Bến Nghé, góp phần thay đổi diện mạo đô thị khu vực nội thành. Tuyến đường không chỉ giúp giảm ùn tắc giao thông mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, kết nối các khu vực trọng điểm của thành phố (Ảnh: Bảo Quyên).

Đại lộ Phạm Văn Đồng có chiều dài 12,2km, rộng 12 làn xe, được đưa vào hoạt động vào cuối năm 2013 và được xem là một trong những tuyến đường hiện đại và đẹp nhất TPHCM. Tuyến đường đóng vai trò kết nối nhanh chóng khu vực sân bay Tân Sơn Nhất với khu vực Đông Bắc, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị (Ảnh: Nam Anh).

Tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên là tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của thành phố, đánh dấu bước ngoặt trong phát triển giao thông công cộng. Sau khi đưa vào vận hành vào cuối năm 2024, tuyến metro đã góp phần làm giảm ùn tắc, ô nhiễm và thay đổi thói quen di chuyển của người dân thành phố. Đồng thời, TPHCM cũng đang tiếp tục triển khai nhiều tuyến metro, hướng tới xây dựng hệ thống giao thông hiện đại, đồng bộ (Ảnh: Bảo Quyên).

Từ ngày 1/7/2025, TPHCM chính thức mở rộng địa giới hành chính khi sáp nhập Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương, tạo nên một siêu đô thị với quy mô và tiềm lực vượt trội. Việc hợp nhất không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn tạo động lực mạnh mẽ cho kinh tế - xã hội, kết nối công nghiệp, logistics, dịch vụ và du lịch biển. Với lợi thế cảng biển, công nghiệp và hạ tầng đồng bộ, khu vực này hứa hẹn mở ra nhiều cơ hội mới, đưa TPHCM trở thành trung tâm phát triển đa ngành, có sức cạnh tranh cao trong khu vực.

Trong hành trình 51 năm xây dựng và phát triển từ một thành phố bộn bề khó khăn sau chiến tranh, TPHCM đã vươn lên giữ vị thế trung tâm đầu tàu về kinh tế của cả nước, nơi hình thành và phát triển những phong trào yêu nước mang đậm ý nghĩa nhân văn về một thành phố Văn minh - Hiện đại - Nghĩa tình (Ảnh: Nam Anh).