Một thuyền trưởng tàu cá bị phạt gần 700 triệu đồng

Ngày 2/10, ông Trần Phước Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Cao Trung (xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi), thuyền trưởng tàu cá QNg 91369 TS.

Ông Trung bị xử phạt số tiền 681,5 triệu đồng, tước chứng chỉ thuyền trưởng trong thời hạn 9 tháng.

Tỉnh Quảng Ngãi có 4.904 tàu cá từ 6m trở lên được các cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ khi khai thác hải sản trên biển (Ảnh: Quốc Triều).

Trước đó, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ phát hiện tàu cá QNg 91369 TS đang về bờ bán hải sản nên kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng biên phòng xác định tàu của ông Trung không lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá và giấy phép khai thác thủy sản hết hạn, không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Tàu cá này cũng không làm thủ tục xuất bến theo quy định, không có bảo hiểm thuyền viên…

Trong tháng 9, cơ quan chức năng của tỉnh Quảng Ngãi cũng xử phạt hành chính 4 thuyền trưởng tàu cá có vi phạm trong lĩnh vực khai thác hải sản với tổng số tiền gần 900 triệu đồng.

Tỉnh Quảng Ngãi có 4.904 tàu cá từ 6m trở lên, trong đó 95,7% tàu đã được cấp phép khai thác thủy sản. Các ngành chức năng của tỉnh đã triển khai đồng bộ việc theo dõi, kiểm soát, giám sát hoạt động tàu cá tại cảng và trên biển nhằm ngăn ngừa tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp.