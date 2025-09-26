4 thuyền trưởng bị phạt gần 900 triệu đồng vì ngắt giám sát hành trình

Ngày 26/9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 867 triệu đồng đối với 4 thuyền trưởng tàu cá.

Theo đó, ông Phạm Văn Thơm, thuyền trưởng tàu QNg 98119 TS và ông Võ Văn Nguyên, thuyền trưởng tàu QNg 94477 TS, cùng bị phạt 205 triệu đồng. Ông Mai Văn Thị, tàu QNg 98447 TS, bị phạt 248,5 triệu đồng; ông Phạm Ngát, tàu QNg 94605 TS, bị phạt 208,5 triệu đồng.

Tỉnh Quảng Ngãi có 4.904 tàu cá từ 6m trở lên được giám sát chặt chẽ khi khai thác hải sản trên biển (Ảnh: Quốc Triều).

Những trường hợp này còn bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng trong thời hạn 9 tháng.

Trước đó, lực lượng biên phòng phát hiện 4 tàu cá nói trên đang khai thác hải sản trên biển nhưng không truyền dữ liệu giám sát hành trình theo quy định. Những tàu này cũng không chấp hành lệnh kiểm tra, kiểm soát của cơ quan chức năng.

Ngoài ra, tàu của ông Mai Văn Thị và ông Phạm Ngát còn có hành vi bốc dỡ thủy sản sai vị trí và khai thác hải sản không đúng ngành nghề ghi trong giấy phép.

Tỉnh Quảng Ngãi có 4.904 tàu cá từ 6m trở lên, trong đó 95,7% tàu đã được cấp phép khai thác thủy sản. Các ngành chức năng của tỉnh đã triển khai đồng bộ việc theo dõi, kiểm soát, giám sát hoạt động tàu cá tại cảng và trên biển nhằm ngăn ngừa tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp.