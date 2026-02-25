Một người tử vong khi va chạm với xe tưới nước rửa đường

Sáng 25/2, cơ quan chức năng thành phố Huế đã có mặt tại khu vực đầu cầu Trường Tiền, phường Thuận Hóa, để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một người đàn ông tử vong, xảy ra vào lúc 1h50 cùng ngày.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông trên cầu Trường Tiền (Ảnh: Nhật Hoàng).

Thông tin ban đầu, anh P.V.H. (36 tuổi, trú tại phường Thanh Thủy, thành phố Huế) mặc áo đồng phục hãng xe công nghệ, điều khiển xe máy 75AA-041.xx lưu thông trên cầu Trường Tiền hướng từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Hùng Vương.

Khi đến khu vực đầu cầu, xe của anh H. va chạm với ô tô tải 75K-15.xx (thuộc Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế), do tài xế T.T.A. (37 tuổi, trú tại phường Phú Xuân, thành phố Huế) điều khiển, đang lưu thông phía trước cùng chiều.

Cú va chạm mạnh khiến anh H. tử vong tại chỗ, hai phương tiện bị hư hỏng.

Theo lãnh đạo Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Huế, thời điểm xảy ra vụ việc, xe của đơn vị này đang tưới nước rửa đường.