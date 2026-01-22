Vụ ô tô tải tông nhiều xe điện của học sinh: Gặp nạn cách trường 100m

Đến trưa 22/1, cơ quan chức năng thành phố Huế đã hoàn thành khám nghiệm hiện trường, bàn giao thi thể các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ 49B cho gia đình lo hậu sự.

Theo cơ quan chức năng, 2 nạn nhân không qua khỏi là Đ.D.P. (SN 2010, trú tại phường Thuận An), học sinh lớp 10A1 Trường PTTH Tố Hữu (phường Phong Quảng) và bà N.T.K.C. (SN 1960, trú tại phường Phong Quảng), cùng thành phố Huế.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn (Ảnh: Cao Tiến).

Vụ tai nạn giao thông còn khiến em V.Đ.H. (SN 2012, trú tại phường Phong Quảng, học sinh lớp 8 trường THCS Quảng Công) bị chấn thương sọ não, đang cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Em Đ.D.Q. (SN 2010, trú tại phường Thuận An, học sinh lớp 10A1 trường PTTH Tố Hữu) bị xây xát nhẹ.

Trước đó, lúc 6h48 cùng ngày, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa ô tô tải chở vật liệu và các phương tiện xe điện, xe máy trên quốc lộ 49B, đoạn qua tổ dân phố Thành Công, phường Phong Quảng.

Theo cơ quan chức năng, tại thời điểm trên, học sinh Đ.D.P. điều khiển phương tiện từ nhà đến trường. Khi cách trường học khoảng 100m, xe của học sinh này va chạm với phương tiện do bạn cùng lớp điều khiển chạy cùng chiều phía trước, ngã ra đường.

Các học sinh gặp nạn khi đã đến gần khu vực cổng trường (Ảnh: Cao Tiến).

Cùng thời điểm, ô tô tải chở vật liệu mang biển số 75A-386.xx, do tài xế T.V.Q. (SN 1995, trú tại phường Phú Xuân, thành phố Huế) điều khiển theo chiều ngược lại lao tới, liên tiếp tông vào các phương tiện của 2 học sinh P. và V.Đ.H..

Ô tô tải tiếp tục húc vào xe máy do bà K.C. điều khiển chạy cùng chiều.