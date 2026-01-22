Ô tô tải tông khiến 2 người tử vong: Lãnh đạo thành phố Huế chỉ đạo nóng

Chiều 22/1, Chủ tịch UBND thành phố Huế đã có văn bản chỉ đạo điều tra, xử lý, khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại km34+400, quốc lộ 49B, thuộc phường Phong Quảng.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Công an thành phố chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trật tự an toàn giao thông theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 4 người thương vong tại Huế (Ảnh: Cao Tiến).

Công an thành phố Huế cần tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm, quốc lộ và các trục giao thông chính, nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông trên địa bàn.

Sở Xây dựng thành phố Huế chủ trì kiểm tra, phối hợp rà soát hệ thống an toàn, kết cấu hạ tầng giao thông tại đoạn tuyến xảy ra tai nạn; đề xuất giải pháp trước mắt và lâu dài để khắc phục tồn tại, bất cập, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Chủ tịch thành phố Huế yêu cầu Sở Xây dựng phối hợp cơ quan công an kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô đối với đơn vị chủ phương tiện gây ra vụ tai nạn; công tác đào tạo, sát hạch, quản lý cấp giấy phép, quản lý lái xe. Trong trường hợp phát hiện vi phạm phải xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Các kết quả kiểm tra phải báo cáo UBND thành phố Huế, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia trước ngày 25/1.

Chủ tịch UBND thành phố Huế yêu cầu kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật của chủ xe và tài xế gây tai nạn (Ảnh: Cao Tiến).

Trước đó, lúc 6h48 cùng ngày, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô tải mang biển số 75A-386.xx, và các phương tiện xe điện, xe máy trên quốc lộ 49B, đoạn qua phường Phong Quảng.

Vụ việc khiến em Đ.D.P. (SN 2010, trú tại phường Thuận An), học sinh lớp 10A1 Trường PTTH Tố Hữu (phường Phong Quảng) và bà N.T.K.C. (SN 1960, trú tại phường Phong Quảng), cùng ở thành phố Huế, tử vong tại chỗ.

Còn em V.Đ.H. (SN 2012, trú tại phường Phong Quảng, học sinh lớp 8 trường THCS Quảng Công) bị chấn thương sọ não, em Đ.D.Q. (SN 2010, trú tại phường Thuận An, học sinh lớp 10A1 Trường PTTH Tố Hữu) bị xây xát nhẹ.

Cơ quan chức năng đã kiểm tra, xác định anh T.V.Q. (SN 1995, trú tại phường Phú Xuân), người điều khiển xe tải không vi phạm nồng độ cồn và chất ma túy.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do phương tiện của 2 học sinh va chạm nhau khi đang lưu thông trên quốc lộ 49B, làm một người ngã xuống đường. Cùng thời điểm, ô tô tải di chuyển ngược chiều lao tới, tài xế không xử lý kịp nên tông liên tiếp vào các phương tiện làm 4 người thương vong.