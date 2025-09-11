Cà Mau lên phương án ứng phó nếu siêu bão đổ bộ

Cà Mau là tỉnh cực Nam của Tổ quốc, có diện tích tự nhiên hơn 7.942km2, dân số trên 2,6 triệu người. Sau sáp nhập, Cà Mau trở thành tỉnh ven biển duy nhất của Việt Nam có 3 mặt giáp biển, với chiều dài bờ biển khoảng 310km (trong đó bờ phía Đông dài 163km, bờ Tây dài 147km).

Đây là một trong những địa phương chịu tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Theo phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão năm 2025 của tỉnh Cà Mau, thời điểm bão ảnh hưởng tới các tỉnh Nam bộ nói chung, tỉnh Cà Mau nói riêng thường vào thời kỳ cuối năm (tháng 10-12 và tháng 1 năm sau). Bão mạnh đổ bộ vào đất liền từ cấp 11, giật cấp 12, cấp 13, dự báo nước dâng 2,7m.

Hoàn lưu bão gây mưa lớn làm ngập đường nhiều năm trước ở Bạc Liêu (nay là Cà Mau) (Ảnh minh họa: CTV).

Theo phương án của tỉnh Cà Mau, tỉnh đặt ra tình huống bão đổ bộ vào tỉnh theo 2 quỹ đạo, gồm: Bão từ Biển Đông đổ bộ vào địa bàn các địa phương ven Biển Đông; bão đi từ Biển Đông sang Biển Tây vào khu vực Vịnh Thái Lan, sau đó chuyển hướng và đổ bộ vào khu vực các địa phương ven Biển Tây.

Tỉnh này đưa ra các phương án ứng phó bão ở các thời điểm: Bão gần Biển Đông; bão trên Biển Đông; bão khẩn cấp; bão trên đất liền; khắc phục hậu quả sau bão.

Trong đó, đáng lưu ý là trường hợp bão khẩn cấp. Cà Mau đưa ra 2 giai đoạn để ứng phó.

Cụ thể, giai đoạn bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền tỉnh Cà Mau trong 48 giờ tới. Một số phương án đưa ra như: Chằng chống khoảng 130.000 căn nhà; có hơn 112.290 hộ dân với trên 472.450 người cần di dời, sơ tán (tập trung và tại chỗ).

Cùng với đó là phương án sắp xếp, neo đậu tàu thuyền, bảo vệ sản xuất (nuôi trồng thủy sản, lúa, rau màu, cây ăn trái), thông tin liên lạc, an ninh trật tự…

"Các việc này hoàn thành trước khi bão được dự báo trực tiếp ảnh hưởng đất liền trong 12-24 giờ tới", phương án nêu rõ.

Với giai đoạn bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền tỉnh Cà Mau trong 12 giờ tới, tỉnh này triển khai phương án ứng phó với các nhiệm vụ cơ bản như: Tiếp tục trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; kiểm tra, rà soát đảm bảo hoàn thành tất cả các nhiệm vụ đã ứng phó giai đoạn trước đó, đặc biệt chú trọng công tác sơ tán, di dời dân, áp dụng các biện pháp cưỡng chế di dời trong trường hợp cần thiết;...

Phương án cũng nêu cụ thể trách nhiệm của các cấp, các ngành liên quan; cộng đồng dân cư; chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân trong việc ứng phó với bão.