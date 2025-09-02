Cầu phao Phong Châu được nối lại

Thông tin với phóng viên Dân trí, Đại tá Nguyễn Đăng Chiến, Trưởng phòng Tuyên huấn, Binh chủng Công binh (Bộ Quốc phòng) cho biết việc nối lại cầu phao Phong Châu (tỉnh Phú Thọ) nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.

Lữ đoàn 249 lắp đặt, vận hành cầu phao Phong Châu sáng 2/9 (Ảnh: Đăng Chiến).

Từ ngày 3/9, Lữ đoàn 249 sẽ bảo đảm cầu phao hoạt động từ 5h đến 21h; sau 21h sẽ tiến hành cắt cầu để bảo quản các đốt cầu và xử lý rác.

Việc mở lại cầu phao, theo ông Chiến, được dựa trên thông tin dự báo thời tiết, khí hậu thủy văn quốc gia và kết quả kiểm tra lưu tốc dòng chảy tại khu vực này đủ điều kiện an toàn.

Trước đó, do lượng nước từ thượng nguồn sông Hồng đổ về lớn, kèm theo nhiều rác không đảm bảo an toàn, Lữ đoàn 249 quyết định cắt cầu phao và đưa phà quân sự vào vận hành phục vụ nhân dân từ ngày 26/8.

“Việc cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh nối lại cầu phao, đảm bảo giao thông thuận lợi đúng ngày Quốc khánh 2/9 có ý nghĩa to lớn, mang đến niềm vui cho nhân dân trong ngày lễ trọng đại của dân tộc”, Đại tá Nguyễn Đăng Chiến cho hay.

Lữ đoàn 249 luôn duy trì từ 100 tới hơn 200 cán bộ, chiến sĩ để vận hành cầu phao và phà quân sự (Ảnh: Đăng Chiến).

Lữ đoàn 249 là đơn vị vận hành cầu phao, phà quân sự tại bến Phong Châu từ tháng 9/2024 đến nay, sau khi cầu Phong Châu bị sập đổ do cơn bão Yagi.

Lữ đoàn còn thi công đường ra vào bến, kè chống sạt lở bờ sông Hồng và cải tạo, sửa chữa bến Phong Châu.

Gần một năm qua, Lữ đoàn 249 duy trì lúc cao điểm có hơn 200 cán bộ, chiến sĩ túc trực vận hành tại khu vực cầu phao, phà quân sự; lúc bình thường có hơn 100 người. Mỗi ngày, cầu phao đảm bảo cho hơn 15.000 lượt ô tô, xe máy, xe thô sơ và người đi bộ qua lại.

Thành tích đó giúp Lữ đoàn 249 vừa được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (lần thứ 3).

Cầu Phong Châu mới có tổng mức đầu tư hơn 635 tỷ đồng vừa được hợp long, dự kiến sẽ đưa vào sử dụng từ đầu tháng 10 tới.