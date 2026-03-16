Một cửa hàng xăng dầu ở Tây Ninh bị phạt vì tự ý ngừng bán

Ngày 16/3, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh cho biết, những biến động phức tạp của tình hình thế giới thời gian gần đây, đặc biệt là căng thẳng leo thang tại Trung Đông, đã ảnh hưởng đến thị trường năng lượng toàn cầu, khiến nguồn cung và giá xăng dầu có nhiều biến động.

Theo đơn vị này, từ ngày 5 đến 15/3, các Đội Quản lý thị trường đã thực hiện 974 lượt giám sát tại các cửa hàng, đại lý kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Lực lượng chức năng đồng thời kiểm tra 26 cửa hàng, đại lý tạm ngưng hoạt động do chưa nhập được xăng dầu.

Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra một cửa hàng xăng dầu đóng cửa ở Tây Ninh (Ảnh: A.H.).

Qua kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường phát hiện 3 trường hợp có dấu hiệu vi phạm. Trong đó, một trường hợp bị lập biên bản và xử phạt 15 triệu đồng do tự ý ngừng bán hàng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản, đồng thời không thông báo với cơ quan quản lý theo quy định. Hai trường hợp còn lại tiếp tục được xác minh, làm rõ.

Đại diện Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh nhận định, chênh lệch giá xăng dầu giữa Việt Nam và các nước trong khu vực có thể làm gia tăng nguy cơ buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là tại các địa bàn giáp biên.

Trước tình hình này, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đã chỉ đạo các đội quản lý thị trường, đặc biệt là lực lượng phụ trách địa bàn biên giới, tăng cường biện pháp nghiệp vụ; thường xuyên trao đổi thông tin và phối hợp với chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng để giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Bên cạnh đó, các đội quản lý thị trường phải thực hiện nghiêm chế độ báo cáo nhanh hằng ngày về tình hình kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, cũng như kết quả kiểm tra, xử lý các vụ việc vi phạm liên quan đến mặt hàng này.

“Chúng tôi khuyến cáo các cửa hàng kinh doanh xăng dầu và người dân khu vực biên giới không tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu, nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống của cư dân biên giới”, đại diện Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh cho biết.