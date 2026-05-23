Khi nào hết cảnh hạn chế xe cộ trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu?

Liên quan vụ việc hàng nghìn tài xế từ TPHCM bị chặn lối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Cục Đường bộ vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị cập nhật phương án thu phí, sớm mở lối cho xe từ cao tốc TPHCM - Long Thành rẽ vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Trao đổi với Dân trí, đại diện Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng) cho biết, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đã thông xe toàn tuyến, nhưng còn một số hạn chế do các hạng mục nút giao, trạm thu phí chưa hoàn thành.

Nút giao Long Thành trên tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Ảnh: Ngọc Tân).

Cụ thể, tuyến đường hiện nay mới chỉ cho ô tô dưới 9 chỗ (xe con) lưu thông. Tốc độ lưu thông cũng bị hạn chế ở mức 80km/h, trong khi tốc độ thiết kế là 100km/h.

Toàn bộ hạ tầng trạm thu phí của cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chưa được hoàn thiện. Các nút giao kết nối với cao tốc TPHCM - Long Thành, sân bay Long Thành và cao tốc Bến Lức - Long Thành vẫn đang thi công.

Theo Cục Kinh tế - Quản lý đầu tư xây dựng, toàn bộ hạng mục dang dở của cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ được hoàn thành trong tháng 9. Khi đó, các loại ô tô có thể lưu thông vào cao tốc này với vận tốc tối đa 100km/h.

Sơ đồ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (Đồ họa: Ngọc Tân).

Trong diễn biến liên quan, Cục Đường bộ vừa có văn bản đề nghị Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) điều chỉnh phần mềm thu phí để đảm bảo không thất thoát doanh thu khi cho xe chạy từ cao tốc TPHCM - Long Thành vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Theo phương án điều chỉnh, phương tiện đi qua các trạm thu phí đầu vào của cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, sau 3 tiếng không có tín hiệu đầu ra, sẽ được coi là đã rời khỏi cao tốc tại nút giao Long Thành. Hệ thống sẽ tự tính quãng đường mà tài xế đã sử dụng để trừ tiền trong tài khoản giao thông.

Phương án thu phí này dự kiến được áp dụng từ ngày 24/5 và duy trì tạm cho đến khi hệ thống thu phí trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được hoàn thiện.