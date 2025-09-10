"Mỗi KOL hãy là một đại sứ xây dựng môi trường mạng lành mạnh, văn minh"

Ngày 10/9, Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị gặp mặt, tuyên truyền, kết nối với hơn 100 KOL (Key Opinion Leader - người có sức ảnh hưởng tới cộng đồng) và quản trị viên các trang mạng xã hội lớn trên địa bàn.

Lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Phú Thọ), Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ Phú Thọ đã trao đổi, định hướng về trách nhiệm của KOL trong việc lan tỏa thông tin chính thống, tích cực trên không gian mạng.

Đại tá Lâm Văn Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, phát biểu tại buổi gặp mặt (Ảnh: Phương Thu).

Đại tá Lâm Văn Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, nhấn mạnh không gian mạng mang lại nhiều lợi ích nhưng tiềm ẩn rủi ro như phát tán thông tin sai sự thật, vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội.

KOL và quản trị viên các trang, nhóm, kênh mạng xã hội có vai trò quan trọng trong định hướng dư luận, dẫn dắt xu hướng, cần đăng tải nội dung tuân thủ pháp luật, chuẩn mực văn hóa, lan tỏa giá trị tích cực.

Vì thế, ông Vinh đề nghị mỗi cá nhân cần kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, tôn trọng pháp luật và thuần phong mỹ tục. Quản lý chặt chẽ thành viên, xử lý vi phạm kịp thời bên cạnh tích cực tuyên truyền pháp luật, phối hợp với cơ quan chức năng khi phát hiện vi phạm.

Lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ kêu gọi KOL trở thành “đại sứ” truyền thông, góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, văn minh.

KOL, quản trị viên các trang mạng xã hội ở Phú Thọ đã ký cam kết tuân thủ pháp luật, thực hiện truyền thông số có trách nhiệm trên không gian mạng (Ảnh: Phương Thu).

Dịp này, Công an tỉnh Phú Thọ ra mắt mô hình “Không gian số Phú Thọ văn minh, an toàn”. KOL, quản trị viên các trang mạng xã hội cũng đã ký cam kết tuân thủ pháp luật, thực hiện truyền thông số có trách nhiệm trên không gian mạng.

Công an tỉnh Phú Thọ đánh giá sự kiện là bước đi chiến lược trong việc xây dựng không gian mạng “xanh - sạch - đẹp”. Trong thời đại số, nơi mỗi nút like có thể tác động mạnh đến nhận thức, tư tưởng thì vai trò của KOL càng trở nên quan trọng.

Mạng xã hội là công cụ mạnh mẽ nhưng chỉ khi được sử dụng có trách nhiệm mới thực sự mang lại lợi ích cho cộng đồng.