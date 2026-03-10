Mọi khiếu nại liên quan đến bầu cử phải giải quyết kịp thời, minh bạch

Ngày 10/3, Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội, cùng đoàn công tác của Hội đồng Bầu cử quốc gia đã có buổi kiểm tra, làm việc với Ủy ban Bầu cử xã Pù Luông, tỉnh Thanh Hóa về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Trần Duy Tiến, Chủ tịch UBND xã Pù Luông, cho biết công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử trên địa bàn được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, đúng tiến độ và quy định.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương kiểm tra công tác chuẩn bị điểm bỏ phiếu số 10, thôn Tân Thành, xã Pù Luông (Ảnh: Lê Hợi).

Theo ông Tiến, công tác thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, lập danh sách cử tri, chuẩn bị cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu, cũng như tuyên truyền về cuộc bầu cử đều được thực hiện nghiêm túc.

Ngoài ra, lực lượng tham gia phục vụ bầu cử được phân công nhiệm vụ cụ thể, từng bước được tập huấn nghiệp vụ để bảo đảm sẵn sàng cho ngày bầu cử.

“Với đặc thù là khu vực có hoạt động du lịch cộng đồng phát triển, thường xuyên có khách du lịch trong và ngoài nước tham quan, lưu trú, vì vậy công tác bảo đảm an ninh trật tự được xã Pù Luông xác định là nhiệm vụ quan trọng tại các điểm bỏ phiếu phục vụ bầu cử”, ông Tiến thông tin.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương ghi nhận và đánh giá cao tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo kịp thời, cũng như sự chủ động của xã Pù Luông trong công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ bầu cử.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc (Ảnh: Lê Hợi).

Ông nhấn mạnh đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, địa phương tuyệt đối không được chủ quan ở bất kỳ khâu nào. Mọi công việc phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, chặt chẽ, bảo đảm đúng quy trình, tiến độ để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu xã Pù Luông tiếp tục quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, chủ động xây dựng các phương án dự phòng cho những tình huống có thể xảy ra.

Xã Pù Luông cần bố trí nơi niêm yết danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử người ứng cử ở vị trí thuận lợi để cử tri dễ dàng theo dõi; có bảng hướng dẫn cụ thể để cử tri nhận biết rõ thùng phiếu bầu đại biểu Quốc hội và thùng phiếu bầu đại biểu HĐND các cấp, tránh nhầm lẫn khi thực hiện quyền bầu cử.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu các tổ bầu cử bố trí lối vào, lối ra hợp lý, tạo thuận lợi cho cử tri khi đến bỏ phiếu, nhất là trong trường hợp lượng cử tri tập trung đông.

Lực lượng phục vụ cần chủ động hướng dẫn cử tri bỏ phiếu đúng quy định; có phương án hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật tham gia bỏ phiếu thuận tiện. Việc tổ chức thùng phiếu lưu động phải thực hiện đúng quy định của pháp luật, bảo đảm mọi cử tri đều có điều kiện thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương kiểm tra vận hành mẫu quy trình bỏ phiếu bầu cử (Ảnh: Lê Hợi).

Đối với công tác quản lý danh sách cử tri, Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu địa phương thường xuyên rà soát, cập nhật kịp thời, tránh sai sót. Mọi khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử cần được tiếp nhận, giải quyết đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị địa phương rà soát lại toàn bộ kế hoạch phối hợp giữa các lực lượng, đặc biệt là công tác hiệp đồng giữa các đơn vị tham gia bảo vệ bầu cử. Việc phân công nhiệm vụ phải cụ thể, rõ ràng; lực lượng chức năng phải nắm chắc tình hình địa bàn, không để bị động, bất ngờ và tuyệt đối không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào, dù là nhỏ nhất.