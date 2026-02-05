Lãnh đạo TPHCM thăm hỏi gia đình nạn nhân sau vụ cháy làm 3 người tử vong

Ngày 5/2, đoàn lãnh đạo TPHCM do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc, dẫn đầu, đến thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ ban đầu cho gia đình nạn nhân trong vụ cháy tại phường Đông Hưng Thuận.

Đoàn lãnh đạo TPHCM thăm hỏi gia đình nạn nhân (Ảnh: N.B).

Tham gia cùng đoàn có Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh; Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM, Thiếu tướng Trần Văn Trai; lãnh đạo phường Đông Hưng Thuận.

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, ông Nguyễn Phước Lộc gửi lời chia buồn sâu sắc với mất mát của gia đình các nạn nhân, mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau buồn.

Ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị địa phương, các đoàn thể tiếp tục quan tâm động viên, hỗ trợ gia đình về cả vật chất lẫn tinh thần, giúp gia đình nạn nhân sớm vượt qua nỗi đau, ổn định tâm lý và cuộc sống.

Lãnh đạo phường Đông Hưng Thuận có mặt tại hiện trường vụ cháy (Ảnh: Xuân Đoàn).

Bên cạnh đó, ngay sau khi xảy ra vụ cháy, lãnh đạo phường Đông Hưng Thuận đã có mặt tại hiện trường để thăm hỏi, động viên và chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Bước đầu, phường Đông Hưng Thuận đã hỗ trợ 100 triệu đồng để gia đình lo hậu sự cho các nạn nhân. Các phòng, ban chức năng cũng đang tích cực phối hợp hỗ trợ thủ tục cần thiết cho gia đình trong lúc tang gia bối rối.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 1h cùng ngày, người dân sống trong hẻm 17, đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận nghe nhiều tiếng hô hoán.

Người dân chạy ra kiểm tra và phát hiện một căn nhà đang bốc cháy ngùn ngụt, nên nhanh chóng tìm cách dập lửa. Tuy nhiên, căn nhà bị khóa cửa phía trong, nên nỗ lực cứu hỏa bất thành.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC và CHCN (PC07, Công an TPHCM) huy động xe chữa cháy cùng các cán bộ đến hiện trường dập lửa, cứu người. Ngọn lửa được dập tắt sau đó ít phút.

Khi kiểm tra hiện trường, công an phát hiện 3 mẹ con đã tử vong gồm bà P.T.M.L. (44 tuổi, ngụ TPHCM), con gái N.P.M.N. (14 tuổi), và con trai N.P.M.Ng. (6 tuổi).