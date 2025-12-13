TPHCM: Khách đua xe mô hình, lái máy xúc khi uống cà phê gây sốt

Thời gian gần đây, một quán cà phê nhỏ trên đường Hồng Lĩnh (phường Hòa Hưng, TPHCM) bất ngờ trở thành điểm hẹn mới của nhiều gia đình có trẻ nhỏ. Không chỉ phục vụ nước giải khát, quán còn gây chú ý bởi hệ thống đường đua xe mô hình được đầu tư bài bản ngay bên trong không gian cà phê.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, ngay khi bước vào quán, âm thanh bánh xe ma sát trên mặt đường đua tạo nên nhịp điệu rộn ràng, vui tai. Không khí lúc nào cũng náo nức.

Các bé thích thú khi được tận tay điều khiển các mô hình xe (Ảnh: Mộc Khải).

Những vị khách nhí tỏ ra thích thú hơn cả. Các bé chăm chú theo dõi từng cú vào cua, từng pha leo dốc của xe mô hình. Mỗi khi chiếc xe do một bé điều khiển vượt thành công thử thách, cả nhóm nhỏ lại vỡ òa reo hò, khiến những phụ huynh ngồi cạnh cũng bật cười theo.

Anh Minh (phường Bình Thới) chia sẻ, anh thường đưa con 9 tuổi và bạn của con đến quán để trải nghiệm đua xe mô hình sau giờ học.

“Tôi luôn tìm những hoạt động lành mạnh cho con giải trí, từ thể thao đến các khu vui chơi. Hôm nay biết đến quán này, tôi thấy khá phù hợp vì các con vừa được vận động vừa có thời gian thư giãn”, anh nói.

Đường đua xe mô hình tại quán (Ảnh: Mộc Khải).

Không ít phụ huynh cho biết họ hài lòng khi thấy con trẻ rời xa màn hình điện thoại hay tivi, thay vào đó là chạy nhảy, khám phá và cười giòn giã trong suốt buổi chơi. “Con mình mê lắm, cuối tuần nào cũng hỏi bao giờ được đi chạy xe”, anh Lâm - một vị khách đến quán - chia sẻ.

Không chỉ trẻ em, nhiều bạn trẻ ban đầu chỉ ghé quán uống nước cũng nhanh chóng bị cuốn vào sân đua. Họ đứng xem vài phút rồi tò mò đăng ký chơi thử, biến buổi hẹn hò hay cuộc gặp bạn bè thành một cuộc thi xem ai điều khiển xe mô hình khéo hơn.

Giá mỗi chiếc xe mô hình dao động từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng (Ảnh: Mộc Khải).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Ung Lê Huyên - chủ quán - cho biết ý tưởng xuất phát từ việc con trai chị mê xe điều khiển từ xa. Một lần xem được video đua xe mô hình nước ngoài, chị nảy ra suy nghĩ: Tại sao không tạo một sân chơi vừa an toàn, vừa kích thích sự khám phá cho trẻ ngay trong chính quán cà phê của mình?

Quán của chị vốn là quán cà phê yên tĩnh, nhưng khi ý tưởng chớm nở, chị Huyên nhanh chóng bắt tay thực hiện. Chỉ trong một tháng, chị tham khảo cộng đồng chơi xe mô hình, thiết kế và xây dựng đường đua thu nhỏ với đầy đủ khúc cua gắt, dốc thử thách và khu vực mô phỏng “cháy bánh”. Tất cả đều được tính toán để đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ.

Quán hiện trang bị hơn chục xe điều khiển có giá từ 400.000 đến 600.000 đồng mỗi chiếc. Tất cả đều được chị Huyên chọn kỹ về mẫu mã, độ bền và độ an toàn trước khi đưa vào phục vụ khách.

Anh Minh (bìa phải) đưa con đến quán để giải trí (Ảnh: Mộc Khải).

Khi mô hình hoàn thiện, hiệu ứng mang lại vượt xa mong đợi. Quán không chỉ là nơi thưởng thức đồ uống mà còn trở thành điểm hẹn thư giãn cho cả gia đình: Người lớn giải tỏa căng thẳng, trẻ nhỏ được vận động, còn bố mẹ và con cái có thêm khoảnh khắc vui chơi chung.

Khách đến quán có thể chọn vừa uống nước vừa chơi xe, hoặc chỉ dùng thức uống hay chỉ tham gia đường đua. Dù vậy, vì số lượng xe còn hạn chế, vào những ngày đông khách, đặc biệt cuối tuần, việc phải chờ lượt là khá phổ biến, đôi khi làm gián đoạn trải nghiệm.

Trẻ nhỏ đến quán cần có sự giám sát của phụ huynh (Ảnh: Mộc Khải).

Thêm vào đó, âm thanh bánh xe, động cơ mô phỏng và tiếng reo vui của trẻ nhỏ có thể khiến không gian kém phù hợp với khách muốn làm việc hoặc trò chuyện nhẹ nhàng.

Một số khách lần đầu đến chơi cũng mất khoảng 10-15 phút để làm quen, dễ điều khiển sai khiến xe đâm vào lề hoặc kẹt bánh. Trẻ nhỏ cần có người lớn hướng dẫn để đảm bảo an toàn.

Về giá cả, nhiều phụ huynh đánh giá mức phí của quán khá dễ chịu. Các món nước dao động 27.000-45.000 đồng, phù hợp với học sinh và gia đình. Ngoài ra còn có trọn gói gồm một món nước và một lượt chơi xe điều khiển với giá 89.000 đồng, giúp khách vừa thưởng thức đồ uống vừa trải nghiệm đường đua mà không lo tốn kém.

Một số xe ben, máy xúc để các bé có đa dạng trải nghiệm khi đến quán (Ảnh: Mộc Khải).

Không chỉ có đường đua tốc độ, quán còn bố trí một khu riêng với mô hình xe máy xúc, xe ben mini dành cho các bé thích kiểu chơi nhẹ nhàng hơn. Tại đây, trẻ có thể điều khiển xe đào cát, xúc đá hoặc vận chuyển mô hình, rèn luyện sự khéo léo mà không cần tốc độ cao.

Khu vực này tách biệt với đường đua, thêm lựa chọn an toàn và phù hợp cho những bé chưa tự tin điều khiển xe mô hình.