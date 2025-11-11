Minh bạch việc mua nhà ở xã hội, xử nghiêm hành vi nhận tiền “chạy suất”

Phát biểu kết luận phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản sáng 11/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh 3 mục tiêu quan trọng trong phát triển nhà ở xã hội.

Không để dân lòng vòng, mất thêm chi phí mua nhà ở xã hội

Một là tháo gỡ khó khăn về thủ tục, quy trình, góp phần phát triển nhà ở xã hội, thị trường bất động sản công khai, minh bạch, bền vững vừa trước mắt vừa lâu dài.

Hai là để người dân được thụ hưởng, tiếp cận nhanh nhất, dễ nhất, rẻ nhất, thuận lợi nhất về nhà ở xã hội, không mất thời gian, công sức, không lòng vòng, mất thêm chi phí và đặc biệt không bị lừa đảo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận phiên họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Ba là thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Đây cũng là một động lực của phát triển nhanh và bền vững.

Cũng theo Thủ tướng, phát triển nhà ở xã hội không chỉ là phát triển nhà cao tầng ở đô thị, mà có thể là nhà ở thấp tầng. "Ở bất kỳ nơi nào, miễn người dân thuộc nhóm đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội có nhu cầu đều được tiếp cận nhà ở xã hội bình đẳng, thuận lợi nhất”, lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh.

Chỉ đạo nhiệm vụ, giải pháp chung thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu tất cả các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, chủ đầu tư, các chủ thể liên quan chủ động, tích cực thực hiện tốt công việc phát triển nhà ở xã hội.

Các đại biểu tham dự phiên họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Theo người đứng đầu Chính phủ, ai làm tốt thì giao việc cho người đó. Để xác định đối tượng thụ hưởng, Thủ tướng lưu ý các cơ quan, đơn vị xác nhận với nhân sự thuộc thẩm quyền quản lý, công an xã - phường xác nhận với lao động tự do, giảm tiền kiểm và tăng hậu kiểm, bảo đảm thuận lợi nhất có thể.

“Rà soát, thống nhất mẫu kê khai các đối tượng thụ hưởng cho đơn giản, dễ làm, dễ nộp; thủ tục thực hiện cả trực tiếp và trực tuyến, khuyến khích trực tuyến”, Thủ tướng chỉ đạo.

Xử lý nghiêm việc lợi dụng chính sách để trục lợi

Thủ tướng cũng khuyến khích, kêu gọi các doanh nghiệp có quỹ đất sạch, phối hợp với các địa phương đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. “Về lâu dài, các cơ quan xây dựng đề án nhà ở phù hợp với túi tiền của người dân, đa dạng hóa nguồn vốn huy động cho nhà ở xã hội và nhà ở nói chung, với các hình thức mua, thuê, thuê mua”, Thủ tướng yêu cầu.

Ông giao Bộ Xây dựng tiếp tục nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, trong đó nghiên cứu xây dựng một quy trình, trình tự thủ tục đầu tư xây dựng nhà ở xã hội chung thống nhất trên cả nước để rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư xây dựng nhà ở xã hội không quá 6 tháng.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh báo cáo tại phiên họp (Ảnh: Đoàn Bắc).

Bộ Xây dựng chủ trì làm việc với các doanh nghiệp, tập đoàn, tổng công ty có uy tín trong lĩnh vực bất động sản để đề xuất sử dụng quỹ đất sạch đầu tư của các doanh nghiệp, tập đoàn, tổng công ty cho các dự án nhà ở xã hội trên cả nước, theo yêu cầu của Thủ tướng.

Bộ Xây dựng cũng được giao khẩn trương phối hợp hoàn thiện hồ sơ thành lập "Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất" do Nhà nước quản lý, nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch.

Bên cạnh đó, theo Thủ tướng, cần rút gọn điều kiện, thủ tục cho vay gói tín dụng 145.000 tỷ đồng theo hướng lược bỏ điều kiện chủ đầu tư phải có trong danh mục các dự án do UBND cấp tỉnh công bố.

Đặc biệt, Thủ tướng chỉ đạo tổ chức kiểm tra chuyên đề, kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hoặc lợi dụng chính sách thông thoáng để trục lợi.

Thủ tướng lưu ý thêm cần giải pháp kiểm soát, quản lý chặt chẽ nguồn tín dụng vào bất động sản đối với các trường hợp có dấu hiệu "đầu cơ", "thổi giá", "đẩy giá".

Bộ Công an được giao chỉ đạo điều tra, xử lý các trường hợp môi giới trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thao túng hồ sơ mua nhà ở xã hội.

Phiên họp được trực tuyến tới đầu cầu các địa phương (Ảnh: Đoàn Bắc).

Với các địa phương, Thủ tướng yêu cầu thực hiện ngay việc cắt giảm, cải cách thủ tục hành chính rườm rà; rút ngắn thời gian thẩm định, phê duyệt dự án, giao đất, cấp phép xây dựng; ưu tiên luồng xanh cho các thủ tục hành chính đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, các cơ quan cần bảo đảm chấn chỉnh kịp thời, tăng cường kỷ cương, minh bạch trong quy trình xét duyệt, mua - bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội; bảo đảm thanh tra, kiểm tra, phòng, ngừa tiêu cực, lợi dụng chính sách để trục lợi, làm sai lệch mục tiêu nhân văn của chính sách.

Thủ tướng cũng quán triệt tinh thần bảo đảm công bằng, đúng đối tượng, đúng mục tiêu của chính sách, giá bán được tính đúng, tính đủ, tính kịp thời. Ông lưu ý các cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi môi giới trái phép, nhận tiền "chạy suất", "cò mồi"; bảo đảm các doanh nghiệp có quỹ đất sạch được tạo điều kiện thuận lợi nhất để đóng góp, hợp tác cùng Nhà nước trong phát triển nhà ở xã hội.

Các chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội cũng không được để xảy ra sai phạm, tiêu cực. Các đơn vị này cũng được yêu cầu áp dụng giải pháp công nghệ số để tạo thuận lợi cho người dân, giảm tập trung đông người, không để tình trạng quá tải hồ sơ mà người dân không được giải quyết, gây bức xúc dư luận.