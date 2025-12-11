Miễn viện phí từ 2030, tăng mức thanh toán khám BHYT ngay năm 2026

Sáng 11/12, Quốc hội thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân với 431/433 đại biểu Quốc hội tán thành.

Hộ cận nghèo được hưởng 100% phí khám chữa bệnh trong phạm vi BHYT

Để mở rộng quyền lợi chăm sóc sức khỏe và giảm chi phí y tế cho người dân, Nghị quyết quy định thực hiện tăng tỷ lệ, mức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; chi cho khám sàng lọc, chẩn đoán, điều trị sớm một số bệnh và đối tượng ưu tiên từ Quỹ Bảo hiểm y tế theo lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, khả năng cân đối của ngân sách Nhà nước, Quỹ Bảo hiểm y tế.

Quốc hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc biệt tạo đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân (Ảnh: Hồng Phong).

Cụ thể, người tham gia bảo hiểm y tế là đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo, người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, được áp dụng mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế.

Quốc hội cũng quyết định tăng tỷ lệ mức hưởng trong phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế cho đối tượng chính sách xã hội, người yếu thế, người có thu nhập thấp và một số đối tượng cần ưu tiên khác.

Quỹ Bảo hiểm y tế chi cho khám sàng lọc, chẩn đoán và điều trị sớm một số bệnh.

Cũng theo nghị quyết của Quốc hội, từ 1/1/2030 sẽ thực hiện chính sách miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế theo lộ trình phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, khả năng cân đối của Quỹ Bảo hiểm y tế và việc tăng mức đóng bảo hiểm y tế.

Quốc hội định hướng tổ chức thực hiện thí điểm đa dạng hóa các gói bảo hiểm y tế, đa dạng các loại hình cung ứng dịch vụ bảo hiểm y tế và thực hiện bảo hiểm y tế bổ sung do các doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp theo nhu cầu của người dân khi đủ điều kiện thực hiện.

Phiên họp Quốc hội sáng 11/12 (Ảnh: Hồng Phong).

Chính phủ sẽ quy định đối tượng và lộ trình tăng mức hưởng trong phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế; danh mục bệnh và lộ trình thực hiện việc chi từ quỹ bảo hiểm y tế cho khám sàng lọc, chẩn đoán và điều trị sớm một số bệnh, đảm bảo phù hợp với việc tăng mức đóng bảo hiểm y tế từ năm 2027.

Xúc phạm danh dự, xâm phạm thân thể nhân viên y tế phải xin lỗi công khai

Liên quan chế độ, chính sách về tiền lương, phụ cấp cho nhân viên y tế, nghị quyết nêu rõ bác sĩ y khoa, bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ răng hàm mặt, bác sĩ y học dự phòng, dược sĩ được xếp lương từ bậc 2 khi được tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp tương ứng cho đến khi có quy định mới về tiền lương.

Người thường xuyên và trực tiếp làm chuyên môn y tế thuộc lĩnh vực tâm thần, pháp y, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu, giải phẫu bệnh được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề ở mức 100%.

Người thường xuyên và trực tiếp làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề ở mức 100% đối với khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo.

Nếu không thuộc các khu vực trên sẽ được hưởng mức tối thiểu 70%.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trình bày báo cáo tiếp thu giải trình trước Quốc hội (Ảnh: Hồng Phong).

Với mục tiêu bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế, Quốc hội quyết nghị người nào có hành vi xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng hoặc xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhân viên y tế thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Những người này cũng buộc phải xin lỗi công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, xin lỗi tại nơi người đó cư trú/làm việc hoặc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi người đó có hành vi xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhân viên y tế.

Ngoài ra, Nghị quyết của Quốc hội cũng nêu nhiều chính sách ưu đãi về đất đai, thuế, tài chính cho lĩnh vực y tế, trong đó có định hướng thu hút nguồn lực xã hội và ưu tiên đối với các dự án đầu tư phát triển cơ sở chăm sóc người cao tuổi

Quốc hội cho phép sử dụng đất ở, đất xây dựng trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp không phải là công trình y tế, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp sang sử dụng và mục đích y tế không phải căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Đất sau khi được chuyển sang sử dụng cho mục đích y tế được hưởng chính sách không thu tiền sử dụng đất, giảm tiền thuê đất, tiền thuế đất theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết của Quốc hội cũng quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các cơ sở y tế công lập và các hoạt động y tế không vì mục tiêu lợi nhuận của cơ sở y tế tư nhân.

Trừ quy định về miễn viện phí, Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ 1/1/2026.