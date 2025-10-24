Miền Trung tiếp tục mưa to đến rất to

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết đêm qua, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông.

Dự báo ngày và đêm 24/10, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng biển cao 2,5-4,5m.

Khu vực Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-3,5m.

Vỉa hè ven biển ở Huế bị sóng do hoàn lưu bão Fengshen đánh vỡ (Ảnh: Vi Thảo).

Ngoài ra, ngày và đêm 24/10, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác.

Cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m.

Trên đất liền, cơ quan khí tượng thủy văn cho biết ngày 24-25/10, khu vực Nam Quảng Trị - Quảng Ngãi, phía Đông Gia Lai - Đắk Lắk có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 80-200mm, cục bộ có nơi trên 400mm (khu vực ven biển mưa lớn nhất). Cảnh báo nguy cơ mưa cường suất trên 150mm/3 giờ.

Dự báo khu vực Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Khu vực Khánh Hòa - Lâm Đồng và Nam Bộ mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Theo dự báo, ngày 26/10, khu vực Quảng Trị - Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ rất to, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Mưa lớn có thể kéo dài đến hết tháng 10.

Cơ quan khí tượng thủy văn cho biết khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An từ nay đến hết tháng 10 sẽ duy trì trạng thái thời tiết có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.