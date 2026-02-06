HĐND TPHCM thực hiện công tác nhân sự tại phiên họp cuối cùng của nhiệm kỳ

Sáng 6/2, HĐND TPHCM khai mạc phiên họp thứ 8, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp, HĐND TPHCM sẽ xem xét, quyết định nhiều chủ trương quan trọng về chính sách, tài chính và hạ tầng và công tác nhân sự.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh cho biết, đây là kỳ họp cuối cùng của HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Trọng tâm của kỳ họp là xem xét các nội dung liên quan cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhất là lĩnh vực đất đai và thủ tục đầu tư và thực hiện công tác nhân sự.

Chủ tịch HĐND TPHCM Võ Văn Minh phát biểu khai mạc kỳ họp (Ảnh: Q.Huy).

Đồng thời, HĐND TPHCM cũng xem xét các chương trình giao thông trọng điểm để tăng cường liên kết vùng, kết nối khu vực, không chỉ có ý nghĩa đối với TPHCM mà còn đối với toàn bộ vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Cụ thể, đại biểu cũng xem xét tờ trình của UBND TPHCM về dự án cầu Thủ Thiêm 4; dự án đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu kết nối với Vành đai 3; dự án mở rộng đường Vĩnh Lộc, đoạn từ đường Trần Văn Giàu đến đường số 2A, khu công nghiệp Vĩnh Lộc.

Dự kiến, HĐND TPHCM sẽ xem xét, thông qua 3 tờ trình liên quan công tác nhân sự tại kỳ họp.

"Kỳ họp hôm nay cũng là kỳ họp cuối cùng của HĐND TPHCM khóa X. Trong nhiệm kỳ qua, HĐND TPHCM đã không ngừng đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng quyết định và giám sát, đồng hành cùng UBND thành phố tháo gỡ nhiều khó khăn, ban hành nhiều cơ chế, chính sách quan trọng nhằm phục vụ sự phát triển chung và chăm lo đời sống nhân dân", Chủ tịch HĐND TPHCM phát biểu.

Đại biểu dự kỳ họp HĐND TPHCM thứ 8, khóa X (Ảnh: Q.Huy).

Ngoài các dự án hạ tầng, kỳ họp cũng xem xét nhiều tờ trình, dự thảo nghị quyết quy phạm pháp luật. Trong đó có quy định về danh mục nhiệm vụ, hoạt động và định mức chi đối với công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng do Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và cấp xã thực hiện.

HĐND TPHCM đồng thời xem xét quy định về tổ chức điều tra, khảo sát, kiểm đếm diện tích đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất; xác định nguồn gốc đất, tài sản theo quy định.

Bên cạnh đó, HĐND TPHCM cũng xem xét các nghị quyết liên quan danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm năm 2025 (đợt 4); danh mục dự án được tổ chức thực hiện trước công tác điều tra, khảo sát theo Nghị quyết 260/2025 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98.