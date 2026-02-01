Thời tiết cả nước dịp Tết Nguyên đán

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa đưa ra nhận định về thời tiết dịp Tết nguyên đán 2026.

Khu vực Bắc Bộ ngày 13-16/2 (26 đến 29 tháng Chạp) có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều hửng nắng, đêm và sáng trời rét; riêng ngày 13-14/2, phía Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa phùn và sương mù rải rác.

Đêm 16-19/2 (từ đêm 29 tháng Chạp đến mùng 3 Tết) có mưa rải rác, riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi; trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Ngày 20-22/2 (mùng 4 đến mùng 6 Tết) có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, đêm và sáng trời rét.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế ngày 13-16/2 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; đêm và sáng trời rét.

Ngày 17-19/2 có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc trời rét, phía Nam đêm và sáng trời rét.

Ngày 20-22/2 có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời rét.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày 13-22/2 ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, riêng phía Bắc ngày 17-19/2 có mưa rải rác và có nơi có dông. Ngày 18-20/2, phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ ngày 13-22/2 ít mưa, ngày trời nắng, sáng sớm và đêm trời rét.

Khu vực Nam Bộ ngày 13-22/2 ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực Hà Nội ngày 13-16/2 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng, đêm và sáng trời rét.

Đêm 16-19/2 có mưa và mưa nhỏ rải rác, trời rét. Ngày 20-22/2 có mưa nhỏ và sương mù rải rác, đêm và sáng trời rét.

Người dân chụp ảnh trên phố ở TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Dự báo thời tiết ngày 13/2 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C; nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 15 độ C; nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C; nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Đêm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23-26 độ C, phía Nam 26-28 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TPHCM: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.