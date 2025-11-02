Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết khoảng chiều và tối 2/11, bộ phận không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó tiếp tục được tăng cường, mở rộng vùng ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, đêm 2-4/11, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa; khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm; khu vực Tây Bắc Bộ và Nghệ An trời lạnh, từ đêm 3-4/11 trời chuyển rét.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Khu vực Hà Nội đêm 2-4/11 có mưa, trời rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-19 độ C.

Miền Bắc những ngày tới trời lạnh, vùng núi cao có nơi rét đậm (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo dự báo, từ tối 1/11 đến chiều tối ngày 3/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to.

Lượng mưa ở Huế, Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi phổ biến 300-500mm, cục bộ có nơi trên 750mm; ở khu vực Hà Tĩnh, Quảng Trị phổ biến 200-350mm, cục bộ có nơi trên 500mm; phía Nam tỉnh Nghệ An và phía Tây tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Bên cạnh đó, từ đêm 1/11 đến chiều tối 2/11, phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm.

Ngoài ra, trong đêm 1/11 và ngày 2/11, khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, khu vực từ Đắk Lắk đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Dự báo thời tiết ngày 2/11 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rải rác. Trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C; nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rải rác. Trời lạnh, có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C; nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rải rác. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C; nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa và Bắc Nghệ An) có mưa rải rác; phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to; riêng từ Hà Tĩnh đến Huế có mưa to đến rất to và có nơi có dông. Phía Bắc trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông; phía Nam có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 25-28 độ C, phía Nam 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.