Nhiều nơi ở miền Trung tiếp tục mưa to

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 23/11, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ngày nắng, đêm và sáng trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Dự báo từ đêm 22 đến hết ngày 24/11, khu vực Huế, Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Ngoài ra, đêm 22 và ngày 23/11, phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk và phía Bắc Khánh Hòa có mưa, mưa vừa với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Cơ quan khí tượng nhận định đêm 24/11, khu vực Huế, Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Từ ngày 25/11, mưa lớn ở Trung Bộ có xu hướng giảm dần.

Nhiều nơi ở Đắk Lắk ngập sâu những ngày qua (Ảnh: Nam Anh).

Dự báo thời tiết ngày 23/11 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C; nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Tây Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 12 độ C; nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Đông Bắc Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C; nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc có mây, đêm không mưa, ngày nắng; phía Nam nhiều mây, có mưa rải rác, riêng Huế có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C; nhiệt độ cao nhất 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 19-22 độ C, phía Nam 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23-26 độ C, phía Nam 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.