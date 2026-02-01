Miền Bắc mưa phùn nhiều ngày tới, miền Nam nắng nóng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 23/2, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi và sương mù, đêm và sáng trời lạnh, trưa chiều có thể hửng nắng. Dự báo trạng thái thời tiết này ở miền Bắc duy trì nhiều ngày tới.

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, khu vực Bắc Trung Bộ những ngày tới có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng trời lạnh.

Các khu vực khác được dự báo chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng Nam Bộ có nơi nắng nóng nhiều ngày tới.

Miền Bắc mưa phùn nhiều ngày tới (Ảnh: Mạnh Quân).

Dự báo thời tiết ngày 23/2 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C; nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C; nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, phía Bắc đêm trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, riêng miền Đông 34-36 độ C.

TPHCM: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.