Miền Bắc mưa phùn, sương mù bao phủ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 24 đến 25/2, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì hình thái nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác.

Riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ xuất hiện mưa, mưa rào rải rác, có nơi kèm dông.

Từ đêm 24/2, mưa tại Bắc Bộ có xu hướng tăng cả về diện và lượng, nhiều nơi có mưa rào, cục bộ xuất hiện mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trời rét nhẹ về đêm và sáng.

Tại các khu vực khác, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng.

Đối với miền Đông Nam Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ. Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có thể xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh, người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh.

Hà Nội có mưa phùn và sương mù trong những ngày tới (Ảnh: Thành Đông).

Dự báo thời tiết ngày 24/2 các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, riêng vùng núi và trung du có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; phía Nam có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ C, phía Nam 26-29 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng, gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.