Hà Nội rét đậm kèm mưa, nhiệt độ thấp nhất 11 độ C

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, ngày 20/1, không khí lạnh đã tiến sát đến biên giới phía Bắc nước ta. Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 24-26 độ C.

Dự báo từ đêm 20/1, không khí lạnh ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió trên đất liền chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, ven biển cấp 3-4.

Bắc Bộ ngày 21-23/1, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Bắc Trung Bộ từ ngày 21/1, trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt này ở Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C. Tại Bắc Trung Bộ phổ biến 13-16 độ C.

Ngày 21/1, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rải rác. Từ 21 đến 22/1, khu vực Hà Tĩnh - Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi - Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông.

Riêng Hà Nội từ 21 đến 23/1 trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C.

Dự báo ngày 21/1, Hà Nội rét đậm kèm mưa (Ảnh: Mạnh Quân).

Do ảnh hưởng của không khí lạnh khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng cao 3-5m, biển động mạnh.

Từ 21/1, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa, giữa Biển Đông và từ Lâm Đồng đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; sóng cao 2-5m, biển động mạnh.

Dự báo ngày 23/1, khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân cần chủ động phòng chống rét đậm, rét hại; bảo vệ sức khỏe cộng đồng; che chắn, bảo vệ cây trồng, vật nuôi; hạn chế thiệt hại do băng giá.

Dự báo thời tiết ngày 21/1, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 15-17 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 20 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, vùng núi có nơi dưới 10 độ C. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa rải rác; phía Nam đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Đêm gió nhẹ; ngày gió tây bắc đến bắc cấp 2-3. Trời lạnh, riêng phía Bắc trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 18-21 độ C, phía Nam 22-25 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa vài nơi; riêng phía Bắc ngày có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi; ngày nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, miền Đông có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

TPHCM: Có mây, đêm không mưa; ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.