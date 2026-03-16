Miền Bắc giảm mưa, nhiệt độ tăng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 16/3, khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều hửng nắng, riêng khu vực vùng núi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm và sáng trời rét.

Khu vực Trung Bộ khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vài nơi, riêng phía Bắc sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Khu vực từ Đà Nẵng đến phía Đông của Đắk Lắk và Khánh Hòa đêm 15/3 có mưa rải rác, ngày nắng, phía Đông của tỉnh Lâm Đồng ngày nắng, đêm không mưa.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ít mưa, ngày nắng.

Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời lạnh.

Nhiệt độ ở miền Bắc những ngày tới tăng dần (Ảnh: Hải Long).

Dự báo thời tiết ngày 16/3 các vùng trên cả nước:

TP Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C; nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C; nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu vực vùng núi có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C; nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Thanh Hóa đến Huế: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Nhiều mây, phía bắc đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa vài nơi; phía nam có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C; nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

TPHCM: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.