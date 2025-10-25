Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội lạnh về đêm và sáng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày 25/10, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo khoảng gần sáng 26/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Gió đông bắc trong đất liền mạnh cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở các tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An đêm và sáng trời tiếp tục lạnh, vùng núi trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An phổ biến 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C.

Người Hà Nội khoác áo ấm trong ngày gió lạnh tràn về vào 22/10 (Ảnh: Mạnh Quân).

Khu vực Hà Nội đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 19-21 độ C.

Trên biển, từ gần sáng 26/10, ở Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-3,5m; khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên khu vực từ Nam Quảng Trị đến Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo, mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc; mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị, khu công nghiệp.

Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo Hà Nội hôm nay và ngày mai 26/10, thời tiết buổi sáng nhiều mây, trưa chiều có nắng, nhiệt độ dao động 22-25 độ C.

Theo dự báo không khí lạnh sẽ hoạt động mạnh trong tháng 12/2025 và tháng 1/2026, rét đậm (từ 15 độ C trở xuống) ở miền Bắc có khả năng xuất hiện từ nửa cuối tháng 12.