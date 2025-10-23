Miền Bắc sáng nay có nơi 9 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh tại miền Bắc.

Cụ thể sáng 23/10, nhiệt độ tại khu vực Mẫu Sơn (Lạng Sơn) chỉ khoảng 9 độ C, giảm hơn 1 độ C so với ngày 22/10.

Trong khi đó nhiệt độ tại Sa Pa (Lào Cai) sáng nay là 13 độ C, giảm hơn 2 độ C so với ngày 21/10.

Còn tại Hà Nội, mức nhiệt sáng nay chỉ khoảng 18 độ C, trời lạnh, giảm 3-4 độ C so với một ngày trước.

Các điểm cao như Sìn Hồ (Lai Châu), Đồng Văn (Tuyên Quang), Tam Đảo (Phú Thọ), Mộc Châu (Sơn La), Pha Đin (Điện Biên)... mức nhiệt sáng 23/10 cũng đều giảm ở ngưỡng 13-15 độ C.

Không khí lạnh cũng đã ảnh hưởng đến miền Trung. Nhiệt độ tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh sáng nay 18-19 độ C, Quảng Trị 21 độ C.

Trang Accuweather của Mỹ dự báo, từ chiều 23 đến hết ngày 24/10, nhiệt độ tại Hà Nội dao động 20-24 độ C.

Cũng theo cơ quan khí tượng thủy văn từ ngày 23 đến 24/10, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời lạnh, riêng vùng núi có nơi trời rét.

Khu vực Hà Tĩnh - Quảng Ngãi có mưa to và dông, riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng có mưa to đến rất to.

Từ đêm 24/10 đến ngày 1/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét.

Cũng trong khoảng thời gian này khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.