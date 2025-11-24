“Mạng xã hội phải chia sẻ doanh thu nếu dùng tin của báo chí”

Những nghịch lý này được đại biểu Quốc hội Lê Thu Hà (Lào Cai) chỉ ra khi thảo luận về dự án Luật Báo chí sửa đổi, chiều 24/11.

Đề nghị bổ sung 3 nghĩa vụ bắt buộc với nền tảng xuyên biên giới

Về hoạt động báo chí trên không gian mạng, đại biểu Lê Thu Hà cho rằng dự thảo luật đang tiếp cận theo tư duy truyền thống, trong khi các nền tảng xuyên biên giới đã thay đổi toàn bộ cấu trúc phân phối thông tin.

Đại biểu Quốc hội Lê Thu Hà (Ảnh: Hồng Phong).

“Các nền tảng này sử dụng nội dung báo chí để thu lợi, chi phối thuật toán, lập trình và trích tin tức mà không chia sẻ lợi nhuận, không chịu trách nhiệm pháp lý và không thực hiện gỡ bỏ tin sai theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền”, bà Hà nêu thực tế.

Theo nữ đại biểu, nếu Luật Báo chí không đặt ra các nghĩa vụ pháp lý tối thiểu, báo chí Việt Nam sẽ mãi ở thế bất bình đẳng.

Vì vậy, bà đề nghị bổ sung 3 nhóm nghĩa vụ bắt buộc đối với các nền tảng xuyên biên giới.

Một là nghĩa vụ chia sẻ doanh thu với định hướng bất kỳ tổ chức, cá nhân nào sử dụng lại nội dung báo chí trên không gian mạng dưới hình thức tổng hợp, trích dẫn, hiển thị đoạn trích hoặc khai thác dữ liệu báo chí… đều phải được sự đồng ý của cơ quan báo chí và tuân thủ cơ chế chia sẻ lợi ích theo thỏa thuận.

Hai là nghĩa vụ gỡ bỏ nội dung sai phạm trong thời hạn nhất định.

Ba là nghĩa vụ hiện diện pháp lý tại Việt Nam, để chịu trách nhiệm trước pháp luật và phối hợp với cơ quan quản lý trong xử lý vi phạm.

“Nếu không có đại diện pháp lý, thì mọi nghĩa vụ chỉ dừng lại trên giấy và không thể thực thi”, bà Hà nhấn mạnh.

Một thực tế khác được đại biểu Trịnh Thị Tú Anh (Lâm Đồng) đưa ra, là trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo và các nền tảng mạng xã hội phát triển mạnh mẽ đã diễn ra tình trạng một bộ phận tổ chức, cá nhân không phải cơ quan báo chí liên tục trích dẫn, đăng lại nội dung từ các báo chính thống nhưng đặt tiêu đề sai lệch, cắt xén, xuyên tạc nghiêm trọng nội dung gốc nhằm thu hút tương tác và doanh thu quảng cáo.

Đại biểu Quốc hội Trịnh Thị Tú Anh (Ảnh: Hồng Phong).

Điều này đã và đang đe dọa trực tiếp đến mô hình kinh tế báo chí chuyên nghiệp, theo lời đại biểu tỉnh Lâm Đồng.

Việc này, bà cho rằng sẽ là làm mất giá trị nội dung báo chí và làm mất nguồn thu quảng cáo do thuật toán các nền tảng số có xu hướng ưu tiên hiển thị nội dung tạo cảm xúc mạnh, khiến nội dung báo chí chuyên nghiệp cân bằng bị lu mờ.

Hệ quả, theo đại biểu Tú Anh, là doanh thu quảng cáo tự động bị chuyển hướng từ các cơ quan báo chí có trách nhiệm (nơi sản xuất nội dung chất lượng) sang các kênh câu view có tương tác cao, làm xói mòn nguồn thu tài chính để duy trì nền báo chí chuyên nghiệp

Từ thực tế đã nêu, nữ đại biểu đề nghị Quốc hội xem xét bổ sung quy định về quyền liên quan của cơ quan báo chí trên không gian mạng, đồng thời giao Chính phủ nghiên cứu các cơ chế thương lượng, chia sẻ doanh thu giữa các cơ quan báo chí với các nền tảng số lớn.

“Quy định này không hạn chế quyền tự do ngôn luận của người dân mà nhằm bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và các quyền liên quan của cơ quan báo chí, những chủ thể đã bỏ chi phí lớn để sản xuất thông tin có trách nhiệm”, đại biểu Tú Anh nêu quan điểm.

Tin tức từ AI gây áp lực rất lớn với báo chí

Đại biểu Lý Anh Thư (An Giang) nhấn mạnh việc bảo vệ báo chí chính thống trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI) và tin giả phát triển mạnh mẽ.

Theo bà, bối cảnh đó đã làm thay đổi sâu sắc môi trường thông tin, với vai trò thao tác, bất kỳ cá nhân nào cũng có thể tạo ra bài viết, hình ảnh, video giống hệt sản phẩm của báo chí.

Đại biểu Quốc hội Lý Anh Thư (Ảnh: Hồng Phong).

“Tin tức lan truyền nhanh không qua kiểm chứng khiến người dân khó phân biệt đâu là thông tin chính thống, đâu là thông tin do AI tạo ra. Điều này tạo ra áp lực rất lớn đối với báo chí cách mạng, vốn là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và là diễn đàn của nhân dân”, bà Thư nêu quan điểm.

Vị đại biểu vì thế đề nghị làm rõ hơn trách nhiệm trong việc gắn nhãn AI, kiểm chứng thông tin đầu vào và xử lý khi AI tạo ra nội dung sai sự thật. Đây là điều cần thiết để bảo vệ uy tín báo chí và quyền tiếp cận thông tin đúng của người dân.

Bên cạnh đó, nhiều tổ chức, cá nhân đang sử dụng AI để sản xuất nội dung mang tính chất báo chí nhưng không thuộc cơ quan báo chí, không có trách nhiệm biên tập hay đạo đức nghề nghiệp. Bà Thư đề nghị hoàn thiện quy định để định danh và ràng buộc trách nhiệm tối thiểu đối với nhóm chủ thể này nhằm hạn chế tin giả lan truyền trên không gian mạng.

Mặt khác, nữ đại biểu đề nghị sớm đầu tư nền tảng số báo chí quốc gia, xây dựng cơ chế đặt hàng, tin bài giá trị cao và nghiên cứu phát triển dấu xác thực báo chí chính thống trên không gian mạng.

Những giải pháp này, theo bà Thư, vừa giúp báo chí nâng cao năng lực cạnh tranh, vừa hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin chính xác, phân biệt nhanh giữa nội dung báo chí và nội dung tin giả mạo.