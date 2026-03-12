Mang thùng phiếu đến tận nhà phục vụ cử tri già yếu

Ngày 12/3, ông Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Tu Mơ Rông, Quảng Ngãi, cho biết địa phương đã lên kế hoạch mang thùng phiếu đến tận nhà Mẹ Việt Nam anh hùng và những cử tri không thể đến điểm bỏ phiếu do tuổi cao, sức khỏe yếu trong ngày bầu cử 15/3.

Theo ông Mạnh, toàn xã Tu Mơ Rông có 3.435 cử tri đủ điều kiện tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp. Phần lớn cử tri là đồng bào dân tộc Xơ Đăng.

Lãnh đạo xã Tu Mơ Rông thăm hỏi, phát thẻ cử tri cho Mẹ Việt Nam anh hùng Y Tría (Ảnh: Chí Anh).

Qua rà soát, địa phương có 20 cử tri không thể đến điểm bỏ phiếu do tuổi cao, bệnh tật hoặc bị bại liệt. Trong số này có Mẹ Việt Nam Anh hùng Y Tría (95 tuổi, trú tại thôn Mô Pả, xã Tu Mơ Rông) đã lớn tuổi, già yếu.

Sáng 12/3, lãnh đạo xã Tu Mơ Rông đã đến thăm hỏi Mẹ Việt Nam anh hùng Y Tría cùng một số cử tri có sức khỏe yếu. Tại các gia đình, lãnh đạo địa phương đã trao thẻ cử tri và thông tin việc tổ bầu cử sẽ mang thùng phiếu đến tận nhà để các cử tri trực tiếp thực hiện quyền bầu cử.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Tu Mơ Rông, ngày bầu cử là sự kiện chính trị quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân trong việc lựa chọn những đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình. Vì vậy, tổ bầu cử xác định việc phục vụ cử tri là nhiệm vụ ưu tiên.

Ngoài việc mang thùng phiếu đến tận nhà đối với các trường hợp đặc biệt, địa phương cũng xây dựng phương án bố trí phương tiện đưa đón cử tri đến điểm bỏ phiếu khi có nhu cầu.

"Trường hợp cử tri không may mắc bệnh đột xuất, phải điều trị tại bệnh viện, tổ bầu cử cũng sẽ mang thùng phiếu đến bệnh viện để cử tri trực tiếp bỏ phiếu, bảo đảm mọi cử tri đều được tự tay thực hiện quyền bầu cử của mình", Bí thư Đảng ủy xã Tu Mơ Rông cho hay.