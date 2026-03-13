Hàng trăm cử tri 2 cụm đảo ở Cà Mau đi bầu cử sớm

Ngày 13/3, hai cụm đảo Hòn Khoai và Hòn Chuối (tỉnh Cà Mau) tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Hòn Khoai thuộc xã Đất Mũi, cách đất liền hơn 15km; còn Hòn Chuối thuộc xã Sông Đốc, cách đất liền trên 30km.

Điểm bầu cử tại đảo Hòn Chuối làm lễ khai mạc bầu cử sáng 13/3 (Ảnh: CTV).

Lúc 6h30, tổ bầu cử tại Đồn Biên phòng Hòn Chuối làm lễ khai mạc, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo xã Sông Đốc, cán bộ, chiến sĩ và các cử tri trên đảo.

Trước khi bỏ phiếu bầu cử, tổ bầu cử đã phổ biến các thông tin liên quan, kiểm tra hòm phiếu đảm bảo đúng quy định. Sau đó, các cử tri tiến hành bỏ phiếu, thực hiện quyền công dân của mình.

Tổ bầu cử kiểm tra, niêm phong hòm phiếu trước khi bỏ phiếu theo quy định (Ảnh: CTV).

Người dân trên đảo Hòn Chuối cho biết, trong những ngày qua, công tác bầu cử được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hòn Chuối tích cực tuyên truyền, người dân hiểu được ý thức và trách nhiệm của bản thân mình khi đi bầu cử.

Chia sẻ với báo chí, ông Nguyễn Văn An (46 tuổi, làm nghề nuôi cá trong lồng bè ở đảo) cho biết, ông cùng nhiều cử tri khác đã chủ động sắp xếp công việc từ sớm để đi bỏ phiếu đúng thời gian quy định.

Ông An đã nghiên cứu kỹ các ứng cử viên để bầu chọn những đại biểu ông cho là ưu tú nhất. “Mong muốn của bà con sẽ được quan tâm, đời sống ngày càng phát triển hơn”, ông chia sẻ.

Cuộc bầu cử sớm tại Hòn Chuối kết thúc tốt đẹp với tỷ lệ 100% cử tri đi bỏ phiếu theo danh sách.

Theo lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Sông Đốc, các cử tri đảo Hòn Chuối đã được tạo điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện đầy đủ quyền công dân của mình. Mỗi lá phiếu của cử tri nơi đây còn mang ý nghĩa khẳng định chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Xã Sông Đốc có 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 2 của tỉnh Cà Mau (bầu 3 đại biểu); có 8 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau thuộc đơn vị bầu cử số 5 (bầu 3 đại biểu).

Cử tri đảo Hòn Khoai háo hức đi bầu cử (Ảnh: CTV).

Cùng ngày, hàng trăm cử tri ở khu vực đảo Hòn Khoai đến điểm bầu cử tại Đồn Biên phòng Hòn Khoai để bỏ phiếu bầu chọn các đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp của tỉnh Cà Mau.

Theo lãnh đạo xã Đất Mũi, trong quá trình bỏ phiếu, các lực lượng chức năng như Công an xã, Ban Chỉ huy quân sự xã phối hợp với Đồn Biên phòng Hòn Khoai bảo đảm an ninh trật tự và sau đó bảo vệ hòm phiếu về đất liền an toàn.

Cử tri đảo Hòn Khoai bỏ lá phiếu bầu cử (Ảnh: CTV).

Cũng theo lãnh đạo xã Đất Mũi, đoàn công tác của xã sẽ có trách nhiệm báo cáo nhanh kết quả bầu cử về Ủy ban bầu cử xã ngay sau khi kết thúc việc kiểm phiếu để kịp thời tổng hợp, báo cáo Ủy ban bầu cử cấp trên.

Xã Đất Mũi có 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 3 của tỉnh Cà Mau (bầu 2 đại biểu); có 7 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau thuộc đơn vị bầu cử số 9 (bầu 4 đại biểu).