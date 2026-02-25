Lý do nước biển ở Gia Lai chuyển màu nâu đỏ

Ngày 25/2, lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Gia Lai (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) cho biết đơn vị đã nắm bắt thông tin và phối hợp địa phương kiểm tra thực tế.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chuyên môn, nhiều khả năng đây là hiện tượng “thủy triều đỏ”, còn gọi là tảo nở hoa. Thông thường, khi tảo phát triển mạnh, điều đó cho thấy môi trường nước chứa hàm lượng chất hữu cơ ở mức nhất định.

Nước biển ở Gia Lai đổi sang màu nâu đỏ là do "thủy triều đỏ", hay còn gọi là tảo nở hoa (Ảnh: Lâm Trần).

Về nguồn gốc lượng chất hữu cơ này, lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Gia Lai cho rằng có 2 khả năng. Thứ nhất, nguồn thải từ đất liền theo dòng chảy đổ ra biển. Thứ hai, không loại trừ tác động của hải lưu từ ngoài khơi đưa khối nước giàu dinh dưỡng vào bờ, tạo điều kiện cho tảo phát triển.

Tuy nhiên, để xác định chính xác nguyên nhân, ngành môi trường sẽ tiếp tục khảo sát, đánh giá cụ thể.

Cũng theo lãnh đạo Chi cục, hiện tượng này thường chỉ kéo dài trong vài ngày. Khi lượng chất hữu cơ bị tảo tiêu thụ hết, màu nước sẽ dần trở lại bình thường. Trước đây, vùng biển Gia Lai cũng từng ghi nhận hiện tượng tương tự.

Sáng 25/2, nước biển khu vực Thiện Chánh, phường Hoài Nhơn Bắc đã trở lại bình thường (Ảnh: Công Sơn).

Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Văn Hóa, Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Bắc, cho biết khu vực biển nước đổi màu đỏ đã trở lại trạng thái bình thường. Theo ông Hóa, tại vị trí xuất hiện tảo, ruốc biển kéo vào nhiều để ăn tảo nên ngư dân trúng đậm.

“Người dân địa phương đã quen với hiện tượng này. Tảo thường xuất hiện vào cuối tháng Giêng. Khi thời tiết nắng ấm, tảo phát triển mạnh, khiến nước biển chuyển sang màu đỏ. Đây là hiện tượng tự nhiên. Sau đợt tảo nở, ruốc biển thường vào bờ nhiều nên bà con lại được mùa”, ông Hóa thông tin.

Như Dân trí đã phản ánh, tại khu vực bờ biển Tam Quan đoạn thuộc khu phố Thiện Chánh, phường Hoài Nhơn Bắc xuất hiện một vệt nước nâu đỏ rộng hàng chục mét xuất hiện sát bờ, tạo thành mảng màu tương phản so với sắc xanh thường thấy của biển.

Hiện tượng này khiến nhiều người bày tỏ lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường biển cũng như hoạt động đánh bắt, nuôi trồng thủy sản.