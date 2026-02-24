Nước biển ở Gia Lai đổi màu nâu đỏ

Ngày 24/2 tại khu vực bãi biển Tam Quan (khu phố Thiện Chánh, phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai), một vệt nước nâu đỏ rộng hàng chục mét xuất hiện sát bờ, tạo thành mảng màu tương phản so với sắc xanh thường thấy của biển.

Hiện tượng này khiến nhiều người bày tỏ lo ngại về nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường biển cũng như hoạt động đánh bắt, nuôi trồng thủy sản.

Bãi biển Tam Quan, phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai xuất hiện dải nước màu nâu đỏ (Ảnh: Lâm Trần).

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin cho rằng đây là hiện tượng thủy triều đỏ (tảo nở hoa), thu hút sự quan tâm của dư luận.

Theo một người dân ở phường Hoài Nhơn Bắc, tình trạng nước đổi màu đã xuất hiện rải rác nhiều tháng qua. Người này cho biết khu vực sát bờ trước đây có tuyến đường đất đỏ, bị bão đánh sập khiến nước biển lấn sâu. Màu nước là tồn đọng của cặn đất đỏ, không có độc hại.

Ông Nguyễn Văn Hóa, Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Bắc, nhận định bước đầu đây có thể là hiện tượng thủy triều đỏ khi gặp ánh nắng tạo ra màu nâu đỏ. Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể và mức độ ảnh hưởng cần được cơ quan chuyên môn kiểm tra.

Nhiều người nghi nước biển đổi màu do bờ đất đỏ bị sóng biển đánh xói lở, cuốn bùn đất ra ngoài (Ảnh: Doãn Công).

“Hiện tượng tảo nở hoa thường xảy ra vào cuối tháng Giêng, đầu tháng 2 âm lịch. Với người dân nơi khác thì thấy lạ, nhưng ngư dân địa phương xem đây là diễn biến bình thường”, ông Hóa cho hay.

Thủy triều đỏ là hiện tượng tảo phát triển dày đặc ở biển, cửa sông hoặc vùng nước lợ, khiến mặt nước đổi sang các màu như đỏ, hồng, tím hoặc xanh. Tùy từng loài, tảo có thể sinh độc tố, làm giảm oxy trong nước, gây chết cá và sinh vật biển. Con người cũng có nguy cơ bị ảnh hưởng nếu sử dụng hải sản nhiễm độc.