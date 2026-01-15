Chủ tịch phường bất ngờ vì cơ sở không phép tồn tại hơn 10 năm

Chiều 15/1, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội quý IV/2025 do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức, ông Trần Xuân Tây, Chủ tịch UBND phường Nha Trang, đã trả lời báo chí liên quan đến vụ việc du khách nước ngoài bị nhân viên quán bar cầm xẻng dọa đánh trên bãi biển Nha Trang.

Theo ông Tây, qua rà soát sau khi tiếp nhận công tác quản lý các dịch vụ trên bờ biển Nha Trang từ ngày 1/1, UBND phường phát hiện quán BlueSea Beach & Bar, thuộc Công ty TNHH thương mại, dịch vụ và du lịch Biển Xanh (Công ty Biển Xanh) đã kinh doanh ăn uống không phép trong thời gian rất dài nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Ông Trần Xuân Tây, Chủ tịch phường Nha Trang, phát biểu tại họp báo (Ảnh: Trung Thi).

“Trong hơn mười năm qua, cơ sở này vẫn kinh doanh ăn uống không có giấy tờ hợp pháp. Vì sao tồn tại suốt thời gian dài như vậy là điều tôi rất bất ngờ”, Chủ tịch UBND phường Nha Trang nói.

Chủ tịch UBND phường Nha Trang cho biết trước đây, UBND thành phố Nha Trang (cũ) chỉ cho phép Công ty Biển Xanh lắp đặt một ki-ốt du lịch, thể thao di động tại khu vực bờ biển, không được sử dụng để tổ chức ăn uống, giải khát.

Tuy nhiên, cơ sở này đã lấn chiếm bãi biển, tổ chức kinh doanh ăn uống trái phép trong nhiều năm. Vụ việc chỉ được phát hiện sau việc một số nhân viên của quán BlueSea Beach & Bar dọa đánh du khách bằng xẻng.

Nhân viên quán bar BlueSea Beach & Bar dùng xẻng dọa đánh du khách nước ngoài (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó như Dân trí đã thông tin, ngày 4/1, xuất hiện clip ghi lại cảnh nhân viên quán BlueSea Beach & Bar dùng xẻng dọa đánh hai du khách nước ngoài tại công viên bãi biển Nha Trang.

Theo đại diện quán BlueSea Beach & Bar, sự việc xảy ra tối 31/12/2025, khi 2 du khách say rượu và có hành vi trêu ghẹo khách nữ, nhân viên quán can thiệp nhưng một người đã hành xử không đúng mực.

Sau kiểm tra, UBND phường Nha Trang xác định Công ty Biển Xanh vi phạm về đăng ký kinh doanh và điều kiện an toàn thực phẩm, nên xử phạt 50 triệu đồng, yêu cầu ngừng hoạt động và tháo dỡ các ki-ốt tại khu vực bãi biển.