Lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở trở thành "cánh tay nối dài" cho công an cấp xã

Sáng 24/12, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị sơ kết một năm triển khai thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và phát động phong trào thi đua trong lực lượng này.

Theo Công an Hà Nội, sau một năm triển khai Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, thành phố Hà Nội đã kiện toàn hơn 5.400 tổ với gần 19.500 thành viên, cơ bản phủ kín các thôn, tổ dân phố và khu dân cư.

Lực lượng đã nhanh chóng đi vào hoạt động nền nếp, bám sát địa bàn, trở thành “cánh tay nối dài” hỗ trợ đắc lực cho công an cấp xã trong công tác nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo báo cáo tại hội nghị, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã kịp thời phát hiện, cung cấp cho công an gần 17.900 tin liên quan đến an ninh, trật tự; trong đó có hơn 8.800 tin có giá trị, góp phần giúp lực lượng chức năng điều tra, khám phá, xử lý nhiều vụ việc, đối tượng vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, lực lượng đã phối hợp tổ chức hơn 532.000 lượt tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự và trật tự an toàn giao thông, phát hiện trên 3.100 vụ việc vi phạm.

Đáng chú ý, lực lượng còn trực tiếp phối hợp giải quyết gần 1.900 vụ việc liên quan đến phòng cháy, chữa cháy và hơn 1.700 vụ việc cứu nạn, cứu hộ, qua đó góp phần hạn chế thiệt hại về người và tài sản, giữ vững bình yên cho các khu dân cư.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong tình hình hiện nay.

Ông đề nghị các cấp, ngành tiếp tục thống nhất nhận thức, coi đây là lực lượng nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở; đồng thời quan tâm rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, tăng cường huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng cho lực lượng.

Lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu Công an Hà Nội phát huy vai trò trung tâm trong tham mưu, hướng dẫn, phối hợp với các sở, ngành, địa phương nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng; cấp ủy, chính quyền cơ sở cần thường xuyên quan tâm, chăm lo, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách để lực lượng yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn (Ảnh: Công an cung cấp).

“Mỗi thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì nhân dân phục vụ; chủ động phối hợp với công an, kịp thời phát hiện và giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, để mỗi thôn, tổ dân phố thực sự là "pháo đài" vững chắc về an ninh, trật tự”, ông Dương Đức Tuấn nhấn mạnh.

Dịp này, Công an thành phố Hà Nội phát động phong trào thi đua trong lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở lập thành tích chào mừng Đại hội XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.