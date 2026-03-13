Luật sư, giám đốc tự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Cà Mau

Ngày 13/3, thông tin tại buổi họp báo về công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết, tỉnh có 5 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 18 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 485 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND xã, phường.

Cà Mau có 1.604 khu vực bỏ phiếu tại 64 xã, phường, với hơn 1,8 triệu cử tri.

Ông Hồ Trung Việt, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau, chủ trì cuộc họp (Ảnh: T.M).

Tỉnh Cà Mau có 23 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI (5 người do Trung ương giới thiệu, 18 người do địa phương giới thiệu), bầu 13 đại biểu; ứng cử HĐND tỉnh có 127 người, bầu 73 đại biểu; ứng cử HĐND cấp xã có 2.446 người, bầu 1.469 đại biểu.

Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cà Mau cho biết, cấp xã không có trường hợp tự ứng cử, còn cấp tỉnh có 2 người. Đối chiếu các quy định, 2 trường hợp tự ứng cử đều đảm bảo các, điều kiện, tiêu chuẩn.

Hai trường hợp này cùng quê ở Cà Mau, gồm một người là luật sư 43 tuổi, có trình độ thạc sĩ; một người là giám đốc công ty tư nhân, 23 tuổi, có trình độ đại học.

Tại cuộc họp báo, Cà Mau cũng thông tin tỉnh có 2 cụm đảo Hòn Khoai và Hòn Chuối đã tổ chức bầu cử xong trong sáng 13/3.

Theo kế hoạch, Cà Mau sẽ tổ chức 4 điểm cầu trực tiếp tại xã Đất Mũi, phường Tân Thành, phường Bạc Liêu, xã Vĩnh Mỹ và và 20 điểm cầu trực tuyến, với sự tham dự và bỏ phiếu bầu của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

"Đến nay, các nhiệm vụ chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh Cà Mau cơ bản đã hoàn thành theo đúng kế hoạch và quy định của pháp luật, sẵn sàng cho ngày bầu cử 15/3", lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau nhấn mạnh.

Một điểm bầu cử ở tỉnh Cà Mau (Ảnh: Huỳnh Hải).

Ủy ban bầu cử tỉnh Cà Mau cũng kêu gọi toàn thể cử tri phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia bầu cử, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.