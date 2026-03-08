Nữ giáo viên người Khmer mong giáo dục mũi nhọn "cất cánh" ở Cà Mau

Cà Mau, tỉnh địa đầu cực Nam của Tổ quốc có 2 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI đang là giáo viên, cùng 39 tuổi. Cô Triệu Thúy Liễu hiện dạy môn Địa lý tại trường THPT Chuyên Bạc Liêu và cô Võ Trúc Xinh dạy môn Ngữ văn tại trường THPT Trần Văn Thời.

Tham gia ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2 trên địa bàn 13 xã của tỉnh Cà Mau, cô Triệu Thúy Liễu (dân tộc Khmer, quê xã Hưng Hội, tỉnh Cà Mau) bày tỏ niềm vinh dự khi được giới thiệu là người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

"Đây không chỉ là niềm vinh dự lớn lao mà còn là trách nhiệm thiêng liêng trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân", cô chia sẻ.

Cô Triệu Thúy Liễu, giáo viên trường THPT Chuyên Bạc Liêu, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI của tỉnh Cà Mau (Ảnh: CTV).

Nữ ứng cử viên cho biết, là phụ nữ và nhà giáo, người con của đồng bào dân tộc Khmer, cô thấu hiểu được những khó khăn trong đời sống của nhân dân, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, người lao động, bà con vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo cô Liễu, là giáo viên đang công tác tại một trong những trường có chất lượng cao của tỉnh Cà Mau, cô nhận thức rõ vai trò của giáo dục mũi nhọn trong phát hiện, bồi dưỡng nhân tài cho địa phương và đất nước.

Cô cam kết, nếu trúng cử đại biểu Quốc hội, một trong những vấn đề cô quan tâm là phát triển giáo dục và nguồn nhân lực.

Nữ giáo viên cũng trăn trở rằng, làm sao để học sinh vùng sâu, vùng ven biển, con em đồng bào dân tộc thiểu số có cơ hội tiếp cận môi trường giáo dục chất lượng cao.

"Nếu trúng cử, tôi sẽ quan tâm đề xuất chính sách phát hiện, bồi dưỡng học sinh năng khiếu từ sớm ở vùng khó khăn, tăng cường học bổng, hỗ trợ nội trú cho học sinh nghèo học giỏi, ứng dụng chuyển đổi số để thu hẹp khoảng cách chất lượng dạy và học giữa các vùng. Tôi mong muốn không chỉ đào tạo nhân tài, mà còn tạo điều kiện để mọi học sinh có ước mơ đều có cơ hội vươn lên", nữ ứng viên cam kết.

Cô Triệu Thúy Liễu cũng quan tâm đến chế độ, chính sách cho giáo viên, đặc biệt là giáo viên công tác tại vùng khó khăn; kiến nghị chính sách thu hút, giữ chân giáo viên giỏi công tác lâu dài tại vùng khó khăn.

Bày tỏ trong chương trình hành động của mình, cô Liễu chia sẻ, thấu hiểu những nỗ lực và hy sinh thầm lặng của phụ nữ trong gia đình và xã hội, cô sẽ kiến nghị chính sách hỗ trợ phụ nữ trong phát triển kinh tế, đặc biệt là phụ nữ nông thôn và dân tộc thiểu số; thúc đẩy đào tạo nghề, chuyển đổi số và khởi nghiệp dành cho phụ nữ, tạo điều kiện để phụ nữ tham gia phát triển kinh tế và quản lý xã hội.

Là người dân tộc Khmer, cô Triệu Thúy Liễu cũng quan tâm chính sách bảo tồn tiếng nói, chữ viết và các giá trị văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc Khmer,... “Tôi mong muốn góp phần lan tỏa tiếng nói của phụ nữ và đồng bào dân tộc thiểu số tại diễn đàn Quốc hội”, cô Liễu nêu cam kết.

Cô Võ Trúc Xinh, giáo viên, Bí thư Đoàn trường THPT Trần Văn Thời, ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI của tỉnh Cà Mau (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1 trên địa bàn 13 xã, phường của tỉnh Cà Mau, cô Võ Trúc Xinh (quê xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) cho biết bản thân rất vinh dự và cũng nhận thức được trách nhiệm phải nỗ lực để có những hành động cụ thể, ý nghĩa góp phần vào công cuộc xây dựng quê hương, đất nước, nhất là mang theo tiếng nói của ngành giáo dục, khát vọng của tuổi trẻ Cà Mau gửi đến nghị trường Quốc hội.

Cô Xinh cam kết nếu trúng cử, sẽ quan tâm về những chính sách tăng cường đầu tư cho giáo dục, nhất là vùng nông thôn, điều kiện khó khăn; bảo đảm cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và chuyển đổi số được triển khai đồng đều, thu hẹp khoảng cách vùng miền, góp phần xây dựng một nền giáo dục tiên tiến, hiện đại.

Cô mong muốn được gửi đến nghị trường Quốc hội những đề xuất cụ thể, hiệu quả nhằm đổi mới công tác hướng nghiệp, giúp người trẻ hiểu rõ và xác định con đường sau tốt nghiệp THPT… phù hợp với năng lực và bối cảnh bản thân, nhu cầu xã hội.

Bên cạnh đó, cô kiến nghị xây dựng cơ chế hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, nhất là các mô hình sản xuất xanh, ứng dụng công nghệ, phát triển sản phẩm gắn với đặc trưng địa phương… với mục tiêu là để người trẻ có thể lập nghiệp ngay trên quê hương mình, góp phần phát triển kinh tế tỉnh nhà, giảm thiểu tình trạng người trẻ thất nghiệp hoặc phải rời bỏ quê hương.

Nữ ứng cử viên cũng cho rằng, cùng theo sự phát triển của xã hội, có rất nhiều vấn đề phát sinh phức tạp tạo những rào cản ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý của thế hệ trẻ.

Từ đó, cô mong muốn góp phần đẩy mạnh hiệu quả của hoạt động tư vấn học đường và công tác xã hội trong trường học đi vào thực tiễn, để học sinh được thụ hưởng chính sách tốt nhất,...

“Khi mỗi gia đình, trường học là nơi an toàn, yêu thương, nơi học sinh được lắng nghe, tôn trọng, thấu hiểu và cùng đồng hành, đó sẽ là điều kiện để các em được phát triển toàn diện nhất, cũng như góp phần xây dựng xã hội văn minh và hạnh phúc", cô Võ Trúc Xinh bày tỏ trong chương trình hành động của mình.