Hai cụm đảo ở địa đầu cực Nam Tổ quốc chuẩn bị bầu cử sớm

Ngày 10/3, lãnh đạo UBND xã Đất Mũi (tỉnh Cà Mau) cho biết để chủ động triển khai công tác tổ chức bỏ phiếu bầu cử sớm đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại cụm đảo Hòn Khoai, xã đã có kế hoạch thực hiện cụ thể.

Cử tri đảo Hòn Khoai - hòn đảo cách đất liền khoảng 15km - sẽ bỏ phiếu bầu cử ngày 13/3. Điểm bỏ phiếu được đặt tại trụ sở Đồn Biên phòng Hòn Khoai.

Danh sách cử tri được niêm yết tại điểm bầu cử ở Hòn Khoai (Ảnh: UB xã Đất Mũi).

Ông Cao Văn Phú, Chủ tịch UBND xã Đất Mũi, cho biết đoàn công tác tổ chức bầu cử tại đảo này gồm đại diện Ban chỉ đạo và Ủy ban bầu cử tỉnh, Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND tỉnh, cùng ban, ngành của xã…

Xã đã giao các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, lập danh sách cử tri tại Hoàn Khoai đến ngày 10/3 và tiến hành niêm yết, bảo đảm cử tri đủ điều kiện tại đây được thực hiện quyền bầu cử đúng quy định.

Cùng với đó, tổ bầu cử làm nhiệm vụ nhận các tài liệu, vật dụng bao gồm hòm phiếu, phiếu bầu, biên bản, nội quy, thể lệ... và các trang thiết bị khác nhằm phục vụ tổ chức bỏ phiếu đúng quy trình, quy định.

“Xã đã tăng cường tuyên truyền trước cho cử tri về thời gian, địa điểm bầu cử sớm, hướng dẫn cách thức bỏ phiếu”, ông Phú thông tin.

Theo lãnh đạo xã Đất Mũi, địa phương cũng phân công các lực lượng chức năng như Công an xã, Ban Chỉ huy quân sự xã phối hợp với Đồn Biên phòng Hòn Khoai bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trong thời gian diễn ra bỏ phiếu và bảo vệ hòm phiếu về đất liền an toàn.

“Đến nay mọi công tác chuẩn bị cho bầu cử sớm ở Hòn Khoai đã cơ bản hoàn thành, bảo đảm việc bỏ phiếu an toàn, đúng luật, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp điều kiện thực tế tại địa bàn đảo”, ông Cao Văn Phú cho hay.

Cũng theo lãnh đạo xã Đất Mũi, đoàn công tác của xã sẽ có trách nhiệm báo cáo nhanh kết quả bầu cử về Ủy ban bầu cử xã ngay sau khi kết thúc việc kiểm phiếu để kịp thời tổng hợp, báo cáo Ủy ban bầu cử cấp trên.

Xã Đất Mũi có 4 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 3 của tỉnh Cà Mau (bầu 2 đại biểu); có 7 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau thuộc đơn vị bầu cử số 9 (bầu 4 đại biểu).

Chiến sĩ trên đảo Hòn Chuối xem danh sách cử tri bầu cử (Ảnh: CTV).

Cùng tổ chức bỏ phiếu bầu cử sớm vào ngày 13/3 có cử tri tại đảo Hòn Chuối (xã Sông Đốc), cách đất liền hơn 30km. Những ngày qua, lực lượng chức năng đã tăng cường tuyên truyền kêu gọi ngư dân trên tàu thuyền gần đảo vào bỏ phiếu.

Trao đổi với báo chí, người dân sống tại khu vực đảo Hòn Chuối cho biết qua công tác tuyên truyền của lực lượng chức năng, cử tri ở đảo ý thức được trách nhiệm, quyền bầu cử của mình. Các cử tri được tạo điều kiện thuận lợi, chuẩn bị sẵn sàng chờ đến ngày bầu cử sớm.

Theo UBND xã Sông Đốc, đến nay xã đã hoàn thành công tác chuẩn bị đảm bảo tiến hành bầu cử sớm tại Hòn Chuối đúng quy định.

Xã Sông Đốc có 5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 2 của tỉnh Cà Mau (bầu 3 đại biểu); có 8 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau thuộc đơn vị bầu cử số 5 (bầu 3 đại biểu).