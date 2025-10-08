Lũ trên sông ở miền Bắc lên cao, có nơi vượt mức lịch sử hơn 1m

Sáng 8/10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lũ trên sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh) đang tiếp tục lên; lũ trên sông Cầu (Thái Nguyên) tại trạm Gia Bảy đạt đỉnh 29,90m (lúc 3h rạng sáng nay), trên mức lịch sử năm 2024 khoảng 1,09m (năm 2024 lũ lên mức 28,81m) và đang xuống chậm.

Bên cạnh đó, lũ trên sông Trung (Lạng Sơn) đang lên chậm; lũ thượng lưu sông Lô tại trạm Hà Giang đang ở mức đỉnh 102,59m (lúc 6h sáng nay), dưới báo động 3 khoảng 0,41m.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu tiếp tục lên trên mức báo động 3, tại trạm Gia Bảy tiếp tục xuống nhưng vẫn trên mức lịch sử.

Theo dự báo, lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục lên và có khả năng vượt mức lũ lịch sử năm 1986 (7,52m); lũ trên sông Trung tiếp tục lên và có khả năng đặt đỉnh vào trưa, chiều này, sau đó xuống.

Nhiều nơi ở Thái Nguyên ngập sâu (Ảnh: Lê Khắc Duy).

Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu tiếp tục lên và ở trên mức báo động 3, tại trạm Gia Bảy tiếp tục xuống và ở trên mức báo động 3; lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục lên và có khả năng trên mức lũ lịch sử; Lũ trên sông Trung sẽ xuống và ở trên mức lịch sử.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo trong hôm nay và ngày mai, lũ thượng lưu sông Lô (Tuyên Quang), sông Hoàng Long (Ninh Bình) sẽ xuống, lũ trên một số sông nhỏ ở Lạng Sơn và Cao Bằng duy trì ở trên mức báo động 3.

Cạnh đó, lũ trên sông Lục Nam (Bắc Ninh) tại trạm Lục Nam sẽ biến đổi chậm ở mức báo động 1-2, lũ trên sông Thái Bình (Hải Phòng) tại trạm Phả Lại tiếp tục và ở mức trên báo động 2.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 3 - cấp cao nhất.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.