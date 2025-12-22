Từ ám ảnh cháy nhà cao tầng, 2 cha con ở TPHCM theo đuổi sáng chế thoát nạn

Sau hàng loạt vụ cháy chung cư, nhà cao tầng gây hậu quả nghiêm trọng trong những năm gần đây, anh Nguyễn Toại Nguyện (SN 1982), quản lý một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, luôn trăn trở khi chứng kiến nhiều nạn nhân mắc kẹt ở các tầng cao, không có lối thoát khi hỏa hoạn xảy ra.

"Mỗi lần theo dõi thông tin về các vụ cháy lớn trên báo chí, tôi không khỏi xót xa trước những thiệt hại về người. Không chỉ tôi mà cả con gái tôi cũng rất ám ảnh. Hai cha con thường trao đổi với nhau và dần hình thành suy nghĩ phải làm một điều gì đó thiết thực để giúp mọi người có thêm cơ hội thoát nạn khi xảy ra cháy nổ”, anh Nguyện chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Hành trình hai cha con ở TPHCM nghiên cứu giải pháp thoát nạn khi cháy nổ (Video: Hoàng Hướng).

Nỗi ám ảnh từ những vụ cháy

Đầu tháng 4, anh Nguyện bắt tay vào nghiên cứu, phác thảo mô hình, xây dựng bản vẽ và tổ chức thử nghiệm giải pháp thoát nạn nhà cao tầng bằng dây cáp xiên. Quá trình nghiên cứu kéo dài nhiều tháng, trải qua nhiều lần điều chỉnh do chưa đạt yêu cầu kỹ thuật.

Đến tháng 9, sản phẩm được hoàn thiện. Anh Nguyện đã nộp 4 hồ sơ đăng ký sáng chế tại Cục Sở hữu trí tuệ, gồm: Thiết bị neo có cơ chế tự bù lệch góc khoan đa hướng; thiết bị thả chậm thoát hiểm theo dây cáp xiên; thiết bị giảm chấn tiếp đất trong thoát hiểm bằng dây cáp xiên; và quy trình thoát hiểm cháy nổ nhà cao tầng bằng dây cáp xiên. Các hồ sơ hiện đã được chấp nhận hợp lệ về hình thức và đang trong quá trình thẩm định nội dung.

Theo anh Nguyện, để được cấp bằng sáng chế, giải pháp phải đáp ứng ba tiêu chí gồm tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp, trong đó tiêu chí về tính mới là khó nhất.

“Nếu trong quá trình nghiên cứu, bản vẽ bị lộ ra ngoài hoặc quá trình thử nghiệm bị quay, chia sẻ lên mạng xã hội thì giải pháp sẽ không còn tính mới và không đủ điều kiện để được cấp bằng sáng chế”, anh Nguyện cho biết.

Anh Nguyện nhiều đêm thức trắng nghiên cứu giải pháp thoát hiểm bằng dây cáp xiên (Ảnh: Hoàng Hướng).

Khác với các phương án thoát hiểm truyền thống như thang dây, thang sắt hoặc thiết bị thả chậm theo phương thẳng đứng, giải pháp do anh Nguyện đề xuất sử dụng dây cáp xiên, giúp người thoát nạn di chuyển ra xa khu vực khói và nhiệt độ cao bao quanh mặt đứng tòa nhà.

"Thực tế cho thấy khi xảy ra cháy nổ, khu vực sát mặt ngoài công trình thường có nhiệt độ rất cao, khói dày đặc. Việc trèo thang hoặc thả người thẳng đứng xuống phía dưới tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, nguy cơ ngạt khói dẫn đến bất tỉnh là rất lớn", anh phân tích.

Với hệ thống cáp xiên, người trong nhà có thể trượt sang công trình lân cận hoặc khu vực an toàn đã được xác định trước, thay vì buộc phải nhảy thẳng xuống đất - nguyên nhân khiến nhiều nạn nhân bị chấn thương nặng trong các vụ cháy chung cư, nhà cao tầng.

Con gái lớp 11 đồng hành

Đồng hành cùng anh Nguyện trong suốt quá trình nghiên cứu là con gái anh, Nguyễn Hà Hải Nguyên (học sinh lớp 11, Trường THPT Lý Thường Kiệt). Hải Nguyên không chỉ tham gia đóng góp ý tưởng mà còn giữ vai trò “cố vấn rủi ro” cho sản phẩm.

“Khi ba em nói sẽ buộc dây vào lan can, em lo nếu nhiều người cùng đu vào một lúc thì lan can có thể bật ra. Từ đó, ba em nghiên cứu thêm thiết bị neo tường có cơ chế tự bù lệch”, Hải Nguyên kể.

Với những góp ý này, hệ thống tiếp tục được hoàn thiện với thiết bị neo xuyên tường chuyên dụng, bộ giảm chấn khi tiếp đất, cùng cơ cấu trượt chậm thuần cơ, không sử dụng điện hay pin nhằm tránh rủi ro khi mất điện hoặc pin xuống cấp theo thời gian.

Theo anh Nguyện, trong toàn bộ hệ thống thoát nạn bằng dây cáp xiên, thiết bị trượt chậm là bộ phận phức tạp nhất, đòi hỏi nhiều thời gian và công sức nghiên cứu do phải đáp ứng yêu cầu an toàn cao, vận hành ổn định, chịu được tải trọng lớn và nhiệt độ cao.

Anh Nguyện và Hải Nguyên cùng sáng chế giải pháp thoát nạn bằng dây cáp xiên (Ảnh: Hoàng Hướng).

Ban đầu, thiết bị nặng tới 16-17kg. Sau nhiều lần cải tiến, trọng lượng giảm dần xuống 13kg, 6kg và hiện chỉ còn khoảng 3kg. Theo anh Nguyện, mục tiêu tiếp theo là tiếp tục tối ưu để đưa trọng lượng thiết bị xuống dưới 1kg, tạo thuận lợi cho người dân trang bị, dự phòng trong gia đình.

“Hệ thống này phù hợp với nhà dân. Mỗi bộ có thể hỗ trợ 3-5 người thoát nạn cùng lúc, chỉ cần đảm bảo khoảng cách an toàn 2-3m khi trượt”, anh Nguyện cho biết.

Quy trình sử dụng được thiết kế theo hướng đơn giản, dễ thao tác. Gia chủ chỉ cần lắp sẵn bảng neo tường từ trước. Khi xảy ra cháy, người dùng sẽ mở hộp thiết bị, móc dây vào neo, thả đầu dây còn lại xuống đất để lực lượng bên dưới hoặc người xung quanh cố định cáp, sau đó lần lượt thoát nạn theo hướng cáp xiên.

Anh Nguyện chia sẻ, đến nay anh đã nộp đăng ký 8 bằng sáng chế thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Riêng với giải pháp thoát hiểm bằng dây cáp xiên, anh mong muốn cơ quan chức năng sớm thẩm định, đánh giá và phổ biến rộng rãi để người dân biết và chủ động phòng ngừa.

“Không nhất thiết phải sử dụng đúng sản phẩm của tôi. Chỉ cần người dân biết rằng có một giải pháp thoát hiểm an toàn bằng dây cáp xiên là tôi đã thấy mình thành công”, anh nói.

Về phần mình, Hải Nguyên cho biết, bản thân tham gia dự án với mong muốn giản dị: “Em chỉ hy vọng không ai phải trải qua nỗi đau mất người thân vì cháy nổ nữa”.