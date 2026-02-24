Lỗi hệ thống thu phí khiến hàng dài ô tô ùn ứ tại cổng sân bay Đà Nẵng

Ngày 24/2, lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng xác nhận tại sân bay Đà Nẵng xảy ra sự cố kẹt xe hàng dài do lỗi hệ thống thu phí không dừng (ETC) vào tối 23/2.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 23/2, tại làn xe ra của sân bay Đà Nẵng.

Ô tô ùn ứ do lỗi hệ thống tại trạm thu phí ETC sân bay Đà Nẵng (Ảnh: Hiền Chi).

Hệ thống thu phí không dừng bất ngờ gặp lỗi khiến việc xử lý phương tiện qua trạm bị chậm. Sự việc xảy ra đúng vào giờ cao điểm nên nhiều xe phải dừng chờ, tạo thành hàng dài nối tiếp tại khu vực cổng ra. Sự việc này được người dân quay lại video và đăng tải trên mạng xã hội.

Theo lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, phát hiện trục trặc, đơn vị quản lý đã phối hợp với nhà thầu khẩn trương khắc phục. Trước tình trạng ùn ứ kéo dài, mật độ phương tiện tăng cao, các bên thống nhất xả trạm để giải phóng lượng xe chờ. Sau khoảng 15 phút, sự cố được xử lý, giao thông tại khu vực trở lại bình thường.

Được biết, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã triển khai hệ thống thu phí tự động không dừng (ETC) tại các làn ra sân bay (đường Nguyễn Văn Linh và đường Duy Tân) để giảm ùn tắc và thanh toán không dùng tiền mặt.

Hệ thống ETC tại sân bay duy trì thu phí ra vào với mức tối thiểu 10.000 đồng mỗi lượt. Các phương tiện đã dán thẻ hợp lệ được tự động trừ tiền, trong khi làn hỗn hợp vẫn chấp nhận thanh toán tiền mặt hoặc quét mã.