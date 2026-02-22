Flycam xâm nhập trái phép gần sân bay Đà Nẵng, 19 chuyến bay bị ảnh hưởng

Chiều 22/2, một nguồn tin xác nhận nhiều chuyến bay cất, hạ cánh tại sân bay Đà Nẵng đã bị ảnh hưởng bởi một flycam (thiết bị bay điều khiển từ xa) xâm nhập trái phép gần khu vực sân bay.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc được phát hiện vào khoảng 11h02 cùng ngày. Cơ quan quản lý không lưu buộc phải tạm ngưng khai thác đường băng nhiều phút để kiểm tra khu vực nghi xuất hiện vật thể bay, nhằm đảm bảo an toàn bay.

Một thiết bị bay điều khiển từ xa (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo nguồn tin, có 10 chuyến bay đến phải bay chờ, trong đó 4 chuyến phải chuyển hướng sang sân bay dự bị. Ngoài ra, 9 chuyến bay khác phải chờ khởi hành.

Ghi nhận trên ứng dụng Flightradar24 cho thấy nhiều máy bay hạ cánh xuống Đà Nẵng phải bay vòng trên bầu trời, trong đó có chuyến quốc tế. Một nguồn tin khác cũng xác nhận có máy bay bị ảnh hưởng tại khu vực ga quốc tế.

Đến chiều cùng ngày, theo ghi nhận hoạt động tại sân bay Đà Nẵng đã trở lại bình thường.

Cơ quan chức năng cảnh báo việc thả những thiết bị bay lên trời không có kiểm soát sẽ ảnh hưởng đến an toàn hàng không. Vì vậy người dân tuyệt đối không thả, điều khiển thiết bị bay không người lái gần khu vực sân bay, tránh đe dọa an toàn hàng không và làm gián đoạn hoạt động khai thác.

Ngày hôm nay (22/2) là cao điểm đi lại dịp nghỉ Tết, dự kiến sân bay Đà Nẵng khai thác khoảng 336 lượt cất, hạ cánh.