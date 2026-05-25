Lốc xoáy quét qua vùng sầu riêng ở Lâm Đồng, nông dân thiệt hại nặng

Ngày 25/5, lãnh đạo UBND xã Cát Tiên 3, Lâm Đồng cho biết, địa phương đang huy động nhiều lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau trận mưa lớn kèm lốc xoáy xảy ra vào đêm 24/5.

Theo chính quyền địa phương, khoảng 21h ngày 24/5, trên địa bàn xã xuất hiện mưa lớn kèm lốc xoáy kéo dài hơn 2 giờ trên diện rộng khiến nhiều người dân không kịp ứng phó.

Lực lượng chức năng xã Cát Tiên 3 đến hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa, lốc xoáy (Ảnh: An Sinh).

Mưa lớn và gió lốc đã làm 8 căn nhà, 3 căn bếp và công trình phụ của người dân bị tốc mái; trường mầm non Tiên Hoàng bị đổ sập toàn bộ mái che sân khấu, bảng đèn Led. Lốc xoáy làm 37ha sầu riêng của người dân bị gãy đổ, bật gốc, rụng trái.

Theo UBND xã Cát Tiên 3, đây là thời điểm nhiều vườn sầu riêng chuẩn bị bước vào thu hoạch nên thiệt hại rất nghiêm trọng.

Tổng thiệt hại ban đầu do mưa lớn và lốc xoáy gây ra ước tính khoảng 8 tỷ đồng.

Sầu riêng của một hộ dân bị gãy đổ do mưa, lốc xoáy (Ảnh: An Sinh).

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, địa phương đã huy động công an, dân quân cùng các hội, đoàn thể hỗ trợ người dân dọn dẹp cây đổ, khắc phục hậu quả.

UBND xã Cát Tiên 3 cũng đang thống kê thiệt hại để đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng có phương án hỗ trợ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và sản xuất.