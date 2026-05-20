Quy hoạch Đức Trọng trở thành trung tâm hành chính của Lâm Đồng

Ngày 20/5, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xã Đức Trọng. Theo đó, phạm vi quy hoạch chung xã là toàn bộ diện tích tự nhiên thuộc ranh giới hành chính của xã Đức Trọng với quy mô 14.877,79ha, tương đương 148,7779km2. Thời hạn quy hoạch ngắn hạn đến năm 2030, dài hạn đến năm 2050.

Tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu xây dựng xã Đức Trọng phát triển theo mô hình đô thị thông minh, xanh, bền vững và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp chế biến, dịch vụ logistics, đô thị hành chính, thương mại quốc tế, hình thành Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lâm Đồng.

Một góc Cảng hàng không quốc tế Liên Khương tại xã Đức Trọng (Ảnh: Minh Hậu).

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, trong mục tiêu ngắn hạn, cơ quan chức năng tập trung hoàn thiện các tiêu chí xã nông thôn mới hiện đại; phấn đấu mục tiêu xã Đức Trọng đạt tiêu chí đô thị loại III (đơn vị hành chính cấp phường) vào năm 2030. Ở giai đoạn này, việc hoàn thiện hạ tầng, công nghiệp, giao thông, đô thị… của Đức Trọng được tập trung xây dựng, hoàn thiện.

Trong mục tiêu dài hạn, tỉnh Lâm Đồng định hướng đầu tư xây dựng Đức Trọng trở thành đô thị hạt nhân cửa ngõ quốc tế; kết nối đồng bộ hạ tầng giao thông liên vùng với hệ thống cao tốc và sân bay quốc tế Liên Khương. Đồng thời, địa phương sẽ xây dựng, phát triển Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lâm Đồng kết hợp đầu tư đô thị hành chính nhằm tạo động lực mới cho sự phát triển chung của đô thị Đức Trọng và khu vực lân cận.

Một đoạn cao tốc Liên Khương - Prenn, nối Đức Trọng với Đà Lạt (Ảnh: Minh Hậu).

Tỉnh Lâm Đồng cũng đặt mục tiêu hình thành trung tâm nghiên cứu, phát triển sản phẩm, dịch vụ và cải tiến công nghệ chuyên sâu trong lĩnh vực công nghệ sinh học, chế biến nông sản, dược phẩm và mỹ phẩm. Cùng với đó là đầu tư xây dựng, đưa vào khai thác cảng cạn Đức Trọng; nâng cấp sân bay quốc tế Liên Khương; hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội hiện đại, đồng bộ theo hướng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xã Đức Trọng, địa phương này được xác định là cửa ngõ giao thương quốc tế và trung tâm hành chính - chính trị mới của tỉnh Lâm Đồng. Xã Đức Trọng giữ vai trò hạt nhân của “Tiểu vùng trung tâm lãnh thổ Lâm Đồng”, có chức năng liên kết vùng, dẫn dắt phát triển kinh tế cho đô thị và khu vực nông thôn lân cận.