Lâm Đồng thúc tiến độ dự án giao thông trọng điểm

Ngày 18/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh cùng đại diện các sở, ngành, địa phương thực hiện kiểm tra, đôn đốc tiến độ giải ngân dự án nâng cấp, mở rộng đường Z30A tại xã Trà Tân và dự án tuyến đường N26 tại xã Tánh Linh.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Đức Linh, dự án nâng cấp, mở rộng đường Z30A có tổng mức đầu tư gần 70 tỷ đồng, triển khai giai đoạn 2021-2025 và chuyển tiếp sang giai đoạn 2026-2030. Đến nay, công trình đã thi công đạt hơn 99% khối lượng hợp đồng.

Chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ để tổ chức nghiệm thu, dự kiến hoàn thành trong tháng 5. Đối với công tác giải phóng mặt bằng, địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường cho 2 hộ dân bị ảnh hưởng với diện tích thu hồi 145m2. Lũy kế vốn giải ngân giai đoạn 2021-2025 đạt hơn 46,7 tỷ đồng.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh ghi nhận sự phối hợp của các đơn vị và sự đồng thuận của người dân trong bàn giao mặt bằng, góp phần thúc đẩy tiến độ dự án.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất - Chi nhánh số 1 hoàn tất hồ sơ, chi trả bồi thường cho các hộ dân còn lại trong tháng 5/2026; đồng thời đề nghị chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu công trình.

Đối với dự án tuyến đường N26 ở xã Tánh Linh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Tánh Linh cho biết, công trình có tổng kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021-2026 khoảng 157 tỷ đồng.

Hiện dự án đã thi công đạt khoảng 80% khối lượng, hoàn thành 2 cầu cùng nhiều hạng mục như thảm nhựa, vỉa hè, điện chiếu sáng và cây xanh.

Tuy nhiên, dự án còn vướng giải phóng mặt bằng tại 2 đoạn tuyến dài khoảng 190m, liên quan đến 7 hộ dân với tổng kinh phí bồi thường khoảng 31,4 tỷ đồng.

Theo UBND xã Tánh Linh, địa phương đang phối hợp các đơn vị liên quan rà soát, xác định lại giá đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo quy định.

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh cho rằng công tác phối hợp và triển khai nhiệm vụ của các đơn vị liên quan còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu UBND xã Tánh Linh hoàn tất hồ sơ, giải quyết dứt điểm vướng mắc giải phóng mặt bằng, chậm nhất đến ngày 15/6 phải bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thi công.

Đồng thời, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Tánh Linh được yêu cầu huy động nhân lực, phương tiện để triển khai thi công ngay khi có mặt bằng, phấn đấu hoàn thành dự án trong tháng 6.