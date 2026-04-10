Vì sao "siêu dự án" trung tâm thương mại kết hợp ga metro ở TPHCM im lìm?

Chiều 9/4, trả lời câu hỏi của phóng viên Dân trí về việc dự án khu trung tâm thương mại dịch vụ kết hợp nhà ga metro tại vòng xoay A1 (phường Bình Dương) im lìm mặc dù đã thi công xong phần đóng cọc đại trà, đại diện Sở Xây dựng TPHCM cho biết, dự án đang đợi chủ trương đầu tư tuyến metro thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên được phê duyệt sẽ khởi động trở lại.

Dự án được quy hoạch trên khu đất rộng hơn 7ha do Tập đoàn Becamex làm chủ đầu tư và được Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương (cũ) cấp giấy phép xây dựng vào ngày 29/11/2023. Giấy phép xây dựng này có thời hạn 12 tháng, quá thời hạn phải đề nghị gia hạn.

Tháng 7/2024, nhà thầu huy động máy móc, nhân công đến thi công hạng mục đóng cọc đại trà. Để phục vụ thi công, các công nhân đã vây tôn phần lớn diện tích của vòng xoay A1 và chừa một khoảng nhỏ để các xe qua lại.

Khoảng 2 tháng sau, hạng mục đóng cọc hoàn thành. Đã 1,5 năm trôi qua, dự án vẫn im lìm, cây cỏ mọc um tùm.

Theo ghi nhận của Dân trí, hiện vòng xoay A1 vẫn đang được vây tôn xung quanh, bên trong máy móc đã được di dời đi nơi khác, không còn thi công.

Lý giải việc dự án vòng xoay A1 vẫn chưa thi công, ông Phạm Tuấn Anh, Giám đốc Phát triển công nghệ (Tập đoàn Becamex) cho biết, do tuyến metro thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên chưa có nhà đầu tư nên Becamex không thể xây nhà ga trước, mà phải đợi.

Ông Phạm Tuấn Anh khẳng định dự án vòng xoay A1 được chậm lại để đảm bảo tính đồng bộ về hạ tầng cũng như thu hút nguồn lực để phát triển metro.

Vòng xoay A1 cách tòa nhà hành chính của tỉnh Bình Dương (cũ) chỉ vài trăm mét. Đây là điểm giao của các tuyến đường Hùng Vương, Chu Văn An, Lê Hoàn, Lê Duẩn, Cao Thắng…

Bán kính 10km là các khu công nghiệp, khu dân cư, cao ốc, văn phòng được quy hoạch bài bản, giao thông thuận tiện thuộc thành phố mới Bình Dương trước đây.

Dự án "siêu vòng xoay A1" được UBND tỉnh Bình Dương (cũ) phê duyệt và được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm thương mại lớn nhất Việt Nam với nhiều hạng mục như quảng trường, nhà thi đấu đa năng, khu mua sắm, rạp chiếu phim, khu ẩm thực, khách sạn và văn phòng hội nghị...

Đặc biệt, bên dưới trung tâm thương mại sẽ được xây dựng nhà ga metro rộng 5.800m2 kết nối ga Bến xe Suối Tiên. Tuyến metro thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên dài khoảng 30km, có tổng kinh phí hơn 64.000 tỷ đồng và đang được liên danh Becamex - Thaco đề xuất triển khai.