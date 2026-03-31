Lộ trình đưa Đồng Nai lên thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai liên quan đến chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương trước ngày 4/4.

Để đáp ứng tiến độ nêu trên, Bộ Nội vụ cho biết, UBND tỉnh Đồng Nai phải lập đề án phân loại đô thị loại I trên phạm vi toàn tỉnh, đồng thời rà soát các đô thị hiện có để bảo đảm tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 45%.

Song song đó, địa phương cần xây dựng đề án phân loại đô thị loại III với các xã dự kiến được chuyển thành phường; bổ sung số lượng phường để đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu về tỷ lệ đơn vị hành chính đô thị.

Một góc đô thị Biên Hòa, Đồng Nai (Ảnh: Phương Quyên).

Như vậy, UBND tỉnh Đồng Nai phải xây dựng 2 đề án, gồm đề án thành lập thành phố Đồng Nai và đề án thành lập các phường trực thuộc. Nội dung các đề án phải làm rõ căn cứ pháp lý, sự cần thiết, lộ trình hoàn thiện các tiêu chuẩn còn thiếu...

Sau khi hoàn thiện hồ sơ, tỉnh Đồng Nai tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với đề án thành lập thành phố và lấy ý kiến cử tri tại các xã với đề án thành lập phường. Dự thảo đề án phải được trình HĐND các cấp thông qua trước khi UBND tỉnh trình Chính phủ (qua Bộ Nội vụ) để thẩm định.

Ở cấp Trung ương, Bộ Nội vụ sẽ chủ trì tổ chức thẩm định hồ sơ, lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan; hoàn thiện hồ sơ đề án trình Chính phủ xem xét vào ngày 4/4.

Tiếp đó, Chính phủ sẽ xây dựng tờ trình, dự thảo nghị quyết và các đề án liên quan để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội.

Theo lộ trình, hồ sơ sẽ được trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét trong tháng 4. Quốc hội cũng sẽ họp, xem xét thông qua đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương trong tháng này.

Trước đó, trong thông cáo Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV phát chiều 25/3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý chủ trương lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương, giao hoàn thiện hồ sơ để trình Quốc hội khóa XVI xem xét, quyết định tại kỳ họp đầu tháng 4.