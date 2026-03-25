Đồng ý thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương

Theo thông báo Hội nghị Trung ương khóa XIV, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị chỉ đạo Đảng ủy Chính phủ căn cứ chủ trương của Trung ương chỉ đạo Chính phủ hoàn chỉnh Đề án, hồ sơ theo quy định để trình tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI xem xét, quyết định.

Tờ trình về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương đã được Ban Chấp hành Trung ương cho ý kiến tại ngày làm việc thứ hai của Hội nghị Trung ương 2, ngày 24/3.

Việt Nam hiện có 6 thành phố trực thuộc Trung ương gồm Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế và Cần Thơ.

Đồng Nai hiện là một tỉnh thuộc vùng Đông Nam Bộ.

Sau khi hợp nhất với tỉnh Bình Phước, Đồng Nai nằm trong top đầu cả nước với quy mô dân số đứng thứ 3 (chỉ sau TPHCM và Hà Nội) - khoảng hơn 4,4 triệu người.

Tỉnh có diện tích hơn 12.737km², đứng thứ 9 cả nước. Quy mô nền kinh tế khoảng 676.733 tỷ đồng, tương đương 26 tỷ USD, đứng thứ 4/34 tỉnh, thành (chỉ sau TPHCM, Hà Nội và Hải Phòng).

Tỉnh Đồng Nai là trung tâm của vùng kinh tế trọng điểm phía nam, là cửa ngõ liên vùng, là “thủ phủ” công nghiệp lớn nhất cả nước.

Với vị trí này, địa phương trở thành trục hành lang kinh tế quan trọng, có mạng lưới giao thông đa dạng, đa phương thức (hàng không, đường bộ, đường sắt, đường thủy).

Điển hình, Đồng Nai có sân bay quốc tế Long Thành là cửa ngõ hàng không quốc tế, còn cảng Phước An là trung tâm cảng biển lớn hàng đầu cả nước.