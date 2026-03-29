Chính phủ yêu cầu trình đề án thành phố Đồng Nai trước ngày 4/4

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Đồng Nai về việc hoàn thiện hồ sơ đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương.

Theo đó, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà giao Bộ Nội vụ phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Đồng Nai hoàn thiện hồ sơ đề án, tổ chức thẩm định và lấy ý kiến các bộ, ban, ngành Trung ương, hoàn thiện, trình Chính phủ hồ sơ đề án thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương trước ngày 4/4.

Một góc đô thị Biên Hòa, Đồng Nai (Ảnh: Hoàng Bình).

Ngoài ra, Chính phủ giao Bộ Xây dựng trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức thẩm định, xem xét công nhận tỉnh Đồng Nai đạt tiêu chí loại I nếu đủ điều kiện trước ngày 31/3. Các bộ, ngành liên quan cần phối hợp chặt chẽ với tỉnh trong quá trình hoàn thiện, bảo đảm chất lượng và tiến độ hồ sơ đề án.

Động thái nói trên của Chính phủ được thực hiện sau khi Trung ương đồng ý chủ trương lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Các đơn vị liên quan cần hoàn thiện hồ sơ để trình Quốc hội khóa XVI xem xét, quyết định tại kỳ họp tháng 4.

Để đảm bảo hoàn chỉnh hồ sơ trình Trung ương theo đúng thời gian quy định, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn thiện các nội dung theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

Các đơn vị tập trung cao độ nhân lực, tổ chức thực hiện với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, trách nhiệm cao nhất, phân công đúng người, rõ trách nhiệm, không để xảy ra tình trạng chờ việc, chờ văn bản, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm...

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung thuộc phạm vi phụ trách.

Tuyến đường ven sông phường Trấn Biên, Đồng Nai (Ảnh: Nam Anh).

UBND tỉnh Đồng Nai giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tiến độ thực hiện; thường xuyên rà soát, cập nhật, kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các nội dung còn chậm, các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Văn phòng UBND tỉnh theo dõi tình hình thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương, tham mưu UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm tiến độ theo yêu cầu.

Theo đề án, thành phố Đồng Nai hình thành trên cơ sở giữ nguyên hiện trạng diện tích và dân số của tỉnh sau sáp nhập. Sau khi sáp nhập Bình Phước, Đồng Nai rộng hơn 12.700 km2, dân số trên 4,5 triệu người, với 95 đơn vị hành chính cấp xã; trung tâm hành chính đặt tại phường Trấn Biên.