Lên phương án khắc phục sạt lở đường dẫn cao tốc La Sơn - Túy Loan

Ngày 19/4, ông Lê Quang Vinh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần quản lý và xây dựng đường bộ Thừa Thiên Huế, thông tin đường dẫn vào cao tốc La Sơn - Túy Loan tại nút giao tỉnh lộ 14B (xã Khe Tre, thành phố Huế) đã được bàn giao cho Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh để thực hiện dự án mở rộng tuyến cao tốc này, cũng như khắc phục sự cố do thiên tai.

Đây là vị trí từng xảy ra sạt lở taluy dương nghiêm trọng trong các đợt mưa lũ năm 2024 và 2025, đến nay chưa được khắc phục triệt để.

Vị trí bị sạt lở trên đường dẫn vào cao tốc La Sơn - Túy Loan (Ảnh: Vi Thảo).

Ông Nguyễn Vũ Quý, Giám đốc Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh, cho biết ban đã đề nghị đơn vị tư vấn khảo sát hiện trường, thiết kế và lên phương án xử lý. Ban đang trình chủ trương và hồ sơ để Bộ Xây dựng thẩm định, phê duyệt. Theo ông Quý, khi phương án được phê duyệt, nhà thầu sẽ tập trung thi công, dự kiến mất 3 tháng để khắc phục xong điểm sạt lở.

Trước đó, các đợt mưa lớn vào cuối tháng 11/2024 đã gây sạt lở nhiều vị trí trên cao tốc La Sơn - Túy Loan qua địa phận thành phố Huế và Đà Nẵng.

Theo cơ quan chức năng, đáng chú ý nhất là điểm sạt trượt taluy dương trên nhánh 1 đường dẫn vào cao tốc La Sơn - Túy Loan tại km29+700, đoạn nút giao tỉnh lộ 14, thuộc địa bàn xã Khe Tre. Vết sạt trượt ước tính có chiều dài khoảng 30m, cao hơn 10m, nhiều đất, đá trôi xuống mặt đường gây ách tắc giao thông.

Khối lượng đất, đá từ vị trí sạt lở tràn xuống vẫn còn chiếm phần lớn diện tích mặt đường (Ảnh: Vi Thảo).

Đến tháng 6/2025, mưa lớn do ảnh hưởng cơn bão Wutip (bão số 1) tiếp tục khoét sâu, mở rộng điểm sạt lở nêu trên. Trong các đợt mưa lũ cuối tháng 10, đầu tháng 11/2025, trên tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan liên tiếp xảy ra nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng, trong đó có vị trí nút giao tỉnh lộ 14.

Thời gian qua, đơn vị quản lý đã hót dọn khối lượng lớn đất, đá, mảnh vỡ bê tông tràn xuống mặt đường để các phương tiện lưu thông trở lại.