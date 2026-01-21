Lật tàu trên biển, 2 ngư dân bám tấm xốp vật lộn với sóng dữ

Chiều tối 21/1, thông tin từ Trung tâm Cứu hộ và Phòng chống thiên tai phường Cửa Lò (Nghệ An), đơn vị phối hợp Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng Nghệ An cùng người dân cứu hộ thành công 2 ngư dân gặp nạn trên biển.

Trước đó, khoảng 14h30 cùng ngày, trên đường từ ngư trường khai thác trở về lạch Cửa Hội (thuộc phường Cửa Lò), tàu cá ông Nguyễn Công Chung (SN 1978, trú khối 1 Phúc Thọ, phường Vinh Lộc, Nghệ An) bị lật.

Lực lượng chức năng vất vả tìm kiếm, tiếp cận ngư dân bị nạn trong điều kiện biển động, sóng lớn (Ảnh: A. Tuấn).

Thời điểm gặp nạn trên tàu có ông Chung và người em trai Nguyễn Công Nghĩa (SN 1980). Trước khi tàu lật úp xuống biển, 2 ngư dân không kịp mặc áo phao, nhảy xuống biển thoát thân.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn. Tuy nhiên thời điểm này biển động, sóng mạnh dữ dội khiến việc xác định vị trí của 2 ngư dân gặp nạn khó khăn.

Ngư dân Nguyễn Công Chung được chăm sóc y tế sau 2 tiếng vật lộn trên biển (Ảnh: A. Tuấn).

Đến hơn 16h cùng ngày, các lực lượng chức năng mới tiếp cận được người bị nạn. Thời điểm được phát hiện, 2 ngư dân mệt lả, kiệt sức sau thời gian dài bám trụ tấm xốp trong điều kiện sóng to, gió lớn.

Ngư dân Nguyễn Công Chung sau đó đã được đưa đến cơ sở y tế chăm sóc do sức khỏe suy kiệt, hiện đã ổn định.